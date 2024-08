Le Fléau, mesure pour mesure au Palais Royal

Le spectacle immersif revient aux colonnes de Buren jusqu’au 7 septembre 24. Après une première édition couronnée de succès en 2023, plongez en plein XVIIe siècle et devenez acteur dans un cadre historique envoûtant pendant 90 minutes.

Un spectacle magnifique et flamboyant d’après Mesure pour Mesure de William Shakespeare, adapté, traduit et mis en espaces dans un cadre enchanteur par Léonard Matton

L’Histoire

En pleine épidémie de peste, le Duc de Vienne annonce qu’il quitte la ville et qu’il en confie les rênes à son jeune et très vertueux ministre, Angelo. En réalité, le Duc demeure et se déguise en prêtre pour, incognito, observer ce qu’il advient lorsque le représentant de la justice applique la loi de manière impitoyable.

En conséquence de quoi, Claudio est arrêté pour avoir mis enceinte la jeune Juliette hors mariage. Il demande à sa soeur et future religieuse, Isabelle, d’intercéder en sa faveur auprès d’Angelo. Le ministre vertueux la reçoit et éprouve pour elle un désir tel qu’il en vient à lui proposer un choix impossible : céder sa virginité ou bien laisser mourir son frère ?