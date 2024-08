Petites Histoires de la Médecine – Manufacture des Abbesses

Le docteur Hervé Laplante véritable médecin de campagne, reçoit pour la énième fois madame Bernadette Ruffiaud, 98 ans, acariâtre et Hypochondriaque professionnelle. Sous vos yeux écarquillés il va remonter le fil de l’histoire de la médecine. Vous avez toujours voulu savoir comment le chirurgien Charles François de Tassy avait opéré la fistule de Louis XIV ? L’enlèvement de la lance de l’œil d’Henry II par le célèbre Ambroise Paré vous a toujours intrigué ? Comment Jenner avait découvert le vaccin de la variole ? Ce spectacle étonnant et détonant, saupoudré d’histoires cocasses et surprenantes que la médecine nous a offertes au fils des siècles est alors pour vous !

A l’aide de Molière, Knock, Ouvrard, il croque les médecins et la médecine sur un rythme époustouflant. A la manière des Monty Python on découvre des moments d’anthologie pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

A voir de toute urgence, bientôt remboursé par la sécurité sociale !