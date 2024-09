RV dès le 11 novembre au Café de la Gare pour célébrer près de 50 ans de swing, de salsa, de fête et de spectacles déjantés ! Nos irrésistibles artistes, plus déterminés que jamais, vous invitent à partager leur joie de vivre et leur passion pour la scène, sur des rythmes enivrants qu’ils maîtrisent à la perfection. Ne manquez pas leur nouveau spectacle “Tout Va Très Bien”, une explosion d’énergie et de bonne humeur garantie !

Cinq concerts exceptionnels à ne pas manquer pour savourer la joie et la bonne humeur de ces zinzins des cuivres !

Un spectacle haut en couleur, avec des chansons originales piquantes, savoureuses et irrésistiblement drôles, issues de leur tout dernier double album. Le show inclut également des reprises des grands classiques jazz de la chanson française des années 30/40. Et bien sûr, leurs incontournables tubes seront revisités par l’orchestre pour célébrer leur prochain jubilé explosif : de la “Salsa du démon” à “Macao”, en passant par “Radio pirate”, “Jazz volant” et “Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?”. Un moment musical à ne pas manquer !

VENEZ FAIRE LA FÊTE

Une magnifique fête se prépare avec… “des chanteurs enchanteurs, ravis de vous rencontrer, des chanteuses pétillantes comme du champagne, des musiciens virtuoses, des costumes éblouissants, des gags hilarants et des effets spéciaux à couper le souffle… le tout dirigé sous un tonnerre éclatant de cuivres.” Un spectacle qui promet d’être inoubliable !

RÉSERVEZ VITE !

Concerts les 11, 18, 25 novembre et les 2, 9 décembre 2024 à 19h30

Café de la Gare – 41 Rue du Temple, 75004 Paris

Tél : 01 42 78 52 51

Tarif : 30 euros