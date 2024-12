Le journal de Gurty – C’est nul d’être amoureuse

C’est nul d’être amoureuse est un roman jeunesse, de la collection Pépix, des éditions Sarbacane, paru en novembre 2024. Le treizième tome de la saga Le journal de Gurty, de Bertrand Santini, qui offre un récit plein d’humour et d’amour, entre malice et tendresse.

Aujourd’hui, c’est le début des vacances de Noël. Gaspard a choisi de prendre l’avion pour rejoindre la maison en Provence. Dès son arrivée à bord, Gurty a filé direct sous le siège, et s’est faite toute petite, pour dormir tranquillement. Il fallait qu’elle se repose, car à Paris, elle n’avait pas arrêté de rigoler, de manger de faire des balades et des bises. La petite chienne avait donc l’intention de passer un voyage reposant. Cette fois-ci, elle espérait bien ne pas avoir un voyageur pénible qui ferait le bazar. Au début du voyage, l’hôtesse de l’air est venue dire à Gaspard que la chienne était trop belle !

Le roman jeunesse livre une aventure pleine d’humour et de tendresse. Gurty, la pétillante petite chienne, se retrouve confrontée à des sentiments qu’elle ne comprend pas encore tout à fait, tandis que son complice Gaspard, fidèle et un peu maladroit, l’accompagne dans ce tourbillon d’émotions. L’histoire explore avec légèreté et malice les premiers émois amoureux, tout en restant fidèle à l’esprit décalé de la série. Les dialogues savoureux, les situations cocasses et le regard naïf mais touchant de Gurty font de ce récit une lecture captivante. Une ode à l’amitié et aux sentiments sincères, portée par des illustrations dynamiques qui amplifient l’humour et l’énergie de l’intrigue.

C’est nul d’être amoureuse est le treizième tome de la série jeunesse Le journal de Gurty, des éditions Sarbacane. Un récit qui présente une aventure drôle et attendrissante, où les émotions prennent toute leur place, en mêlant humour et espièglerie.

Lien Amazon