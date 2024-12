Les saveurs festives de Valette pour les fêtes de fin d’année

Valette, maison emblématique du Sud-Ouest, propose des produits d’exception pour sublimer les repas de fin d’année. Parmi ses créations phares, le foie gras de canard mi-cuit cranberries et noix de pécan, nommé L’Irrésistible, et le coffret Magie Hivernale, un écrin gourmand à offrir ou partager. Des trésors culinaires pensés pour ravir les amateurs de gastronomie.

Depuis 1920, Valette s’impose comme une référence en matière de foie gras et de spécialités du terroir. Avec un savoir-faire transmis sur plusieurs générations, la maison allie tradition et innovation pour proposer des produits authentiques et raffinés. Chaque création reflète l’art de vivre du Sud-Ouest et met à l’honneur des ingrédients de haute qualité. Des ingrédients soigneusement sélectionnés pour leur goût et leur origine.

L’Irrésistible, foie gras de canard mi-cuit aux cranberries et noix de pécan, est une création audacieuse et gourmande. Cette alliance subtile mêle la douceur acidulée des cranberries à la richesse croquante des noix de pécan. Ce mélange au milieu rehausse la texture fondante et onctueuse du foie gras. Une expérience gustative unique où se rencontrent tradition et modernité, parfaite pour surprendre les convives lors d’un repas de fête. À savourer sur des toasts grillés ou accompagné d’un vin moelleux, ce foie gras incarne l’élégance et l’originalité.

Le coffret Magie Hivernale est une invitation à la gourmandise. Présenté dans un écrin cartonné et élégant, il renferme des spécialités sucrées et salées emblématiques de Valette. Il y a un bloc de foie gras de 100g, un pâté au foie gras de canard Le fameux Papitou, une recette de 100g de TartiVores au foie de canard et magret fumé, un assortiment de confiserie et une bouteille de 75cl de blanc doux Le Perréou. Un cadeau idéal pour les amateurs de plaisirs épicuriens ou une belle façon de partager des saveurs festives autour d’une table conviviale. Ce coffret incarne l’esprit des fêtes et la générosité du terroir.

Avec ses créations, Valette offre des moments d’exception pour les fêtes de fin d’année. L’Irrésistible et le coffret Magie Hivernale sont des choix parfaits pour célébrer Noël et le Nouvel An, entre raffinement et générosité. À déposer au pied du sapin de Noël ou à déguster en famille, pour un instant inoubliable.