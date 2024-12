XIII – Tome 29 – Moscow-Spaso House

Moscow-Spaso House est le vingt-neuvième tome de la série XIII, des éditions Dargaud, paru fin octobre 2024. Une bande dessinée d’Yves Sente et Iouri Jigounov, dans laquelle le héros amnésique semble quelque peu bousculé par le passé et une affaire d’espionnage.

A Moscou, le général Barkov reçoit discrètement le général Liou. L’homme semble ravi de cet entretien et de constater que la collaboration entre le GRU et les renseignements militaires chinois a encore de beaux jours devant elle. Le général Liou rappelle que cette collaboration est officieuse. La discrétion est de mise dans leur métier et plus encore dans les à-côtés de leurs fonctions. Le général Barkov rit, lève son verre pour le sens de la subtilité de son camarade. Puis, il continue par affirmer que le nouveau logiciel espion anglais est une merveille. Le général Liou ose croire que la réputation des hackers du GRU n’est pas surfaite. Mais l’homme est attiré par ce qui se passe derrière lui. En effet, le directeur reprend un serveur. Il s’avère que ce dernier ne fait pas partie de l’équipe du jour… Puis, il remarque des fleurs qui n’ont pas leur place !

Plongeant dans les méandres de l’espionnage et des complots internationaux, ce nouveau tome poursuit avec brio l’intensité qui caractérise la saga. L’intrigue, savamment construite, entremêle manipulation politique et révélations personnelles, tout en explorant les ramifications des actions passées des personnages. La bande dessinée captive par son rythme haletant et ses dialogues percutants, qui maintiennent une tension constante. L’atmosphère froide et oppressante de Moscou est superbement retranscrite, renforçant l’immersion dans ce récit complexe et dense. Ce tome s’inscrit dans la continuité narrative tout en apportant des éléments neufs qui enrichissent l’univers de la série. Les dessins, d’une précision remarquable, mettent en valeur les expressions des protagonistes et la richesse des décors, tandis que le graphisme joue avec des teintes glaciales et des jeux d’ombre subtils, soulignant l’ambiance mystérieuse et pesante de cette nouvelle aventure.

