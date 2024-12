Oscar et Carrosse – Le patin à glace

La collection Moucheron, des éditions L’école des loisirs, se complète avec un nouveau d’Oscar et Carrosse, paru en novembre 2024. Le patin à glace est un roman jeunesse, de Ludovic Lecomte et Irène Bonacina, qui présente une nouvelle aventure hivernale à nos deux héros.

L’hiver s’est installé et la forêt a mis son manteau blanc. Les deux amis Oscar et Carrosse se promènent. La neige blanche craque sous leurs pas. Oscar perçoit un chant. Carrosse montre quelque chose sur le lac. Une silhouette patine, saute, virevolte, ondule et danse sous les flocons minuscules. Une jolie squelette fait des pirouettes élégantes sur la glace. Oscar semble captivé, tandis que Carrosse, qui grelotte, demande à son ami de retourner à la roulotte. Mais Oscar reste là, à regarder, bouche bée. Carrosse rentre seul. Lorsqu’Oscar revient enfin, il jette son gilet sur le balai, son chapeau sur le frigo…

Oscar et Carrosse embarquent les jeunes lecteurs dans une tendre et amusante aventure hivernale. Entre maladresses, amitié sincère et premiers émois, ce récit jeunesse réchauffe le cœur comme un chocolat chaud au coin du feu. Alors qu’Oscar, séduit par une mystérieuse patineuse, se lance maladroitement sur la glace, un accident le cloue au repos. Il offre à son ami Carrosse l’occasion de déployer tout son dévouement et sa créativité. Ensemble, ils transforment cette période d’immobilité en un véritable conte de Noël, riche en moments drôles et émouvants : décoration festive, chansons inventives et complicité inébranlable. Dans un décor enneigé enchanteur, l’histoire mêle humour, tendresse, amitié et magie hivernale, rappelant avec délicatesse les joies et les défis des liens authentiques.

Le patin à glace est un nouveau tome de la série Oscar et Carrosse, des éditions L’école des loisirs. Un roman jeunesse, comme un conte de Noël, qui met l’amitié des deux héros à l’épreuve, à travers le coup de cœur d’Oscar pour une mystérieuse patineuse…

Lien Amazon