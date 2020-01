Le Palace Club : une nouvelle discothèque à Nice à partir du 7 Février

A partir du 7 février, Nice va se doter d’une nouvelle discothèque. Situé sur la Place de l’Armée du Rhin, non loin du Palais des expositions, à quelques pas de l’arrêt de tramway, le Palace Club pourra accueillir sept cents personnes pour faire la fête de 23h30 à 5 heures du matin les vendredis et samedis soirs.

Ce bel immeuble art déco a connu plusieurs vies et rappelle de bons souvenirs à de très nombreux Niçois. Dans les années 30, il abritait un cinéma puis, au fil des ans, il est devenu une discothèque, une salle de spectacles. Récemment il accueillait des cours de salsa et des événements privés. Après des travaux conséquents, le Palace Club va reprendre vie dans une déco noir et blanc, rappelant l’esprit art déco. Les clients pourront s’installer dans de confortables canapés autour d’une table au rez-de-chaussée ou au premier étage pour profiter de la musique, aller sur la piste de danse, au bar ou au fumoir situé tout en haut, en empruntant les escaliers agrémentés de colonnes.

L’ambition de cette équipe passionnée est de porter l’esprit de la fête haut et fort. La scène, inspirée des plus grandes discothèques internationales, accueillera deux DJ résidents, dont les noms ne sont pas encore connus, ainsi que des shows avec des danseuses de cabaret. Pour satisfaire tous les publics (tranche d’âge visée : 25-35 ans), le Palace Club proposera une musique moderne variée, allant du hip hop à l’électro en passant par la techno.

Afin d’accueillir dans les meilleures conditions sa clientèle, l’établissement a prévu un service voiturier ainsi qu’un parking privé et surveillé, situé à proximité. L’entrée est fixée à dix euros sans consommation. A noter qu’il sera possible de louer des espaces pour des événements privés.

La soirée inaugurale du Palace Club aura lieu le vendredi 7 février, à partir de 23h30 jusqu’au petit matin.