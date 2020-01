Ou acheter son nœud papillon en bois ?

Vous voulez franchir le pas du Nœud papillon en bois et vous voulez faire le bon choix : vous avez raison ! Cet article est pour vous.Original et surprenant au premier abord, le nœud papillon en bois s’adapte en réalité à tout type de tenue. En porter un, aujourd’hui, est devenu une vraie mode.A un mariage, à une soirée habillée, pour une soirée entre amis, le nœud pap revient à la mode et n’est plus uniquement le traditionnel morceau de tissu à plier consciencieusement autour de son cou.Il donne une touche d’élégance nature à votre tenue.

LE NŒUD PAPILLON EN BOIS, LA TENDANCE DU MOMENT

Le Nœud papillon revient en force ces dernières années.La cravate, restée pendant longtemps majoritaire, est doucement reléguée à un accessoire de travail pour le bureau. Quant à la lavalière, elle est de moins en moins plébiscitée par les mariés.Au fil du temps, le nœud pap s’est imposé et, de nos jours, il en est de même pour sa version en bois.

Il y a 3 raisons à cela :

– Il est à la mode :

La mode est au retour à la nature, au style bohème et champêtre.

Le nœud papillon bois s’inscrit complètement dans cette tendance : recyclable, d’une matière noble et issu de ressources renouvelables.

– Il est pratique :

Aucun risque avec un nœud papillon de le faire tomber dans une assiette par inadvertance ! Pas besoin de savoir le nouer ou de devoir le nettoyer en suivant un mode opératoire compliqué.

Il est léger et confortable.

– Il est facile à associer :

Pour un look décontracté, avec une chemise en lin ou coton, vous pourrez choisir le tissu central dans les mêmes tons.

Avec un costume, soit vous ne faites pas de rappel, soit vous choisissez une pochette assortie au tissu.

Et enfin pour un marié, qui dit mariage, dit bois, fleurs… et il se coordonnera parfaitement avec votre boutonnière florale, ou pourquoi pas, en bois !

OÙ L’ACHETER ?

Pour adulte ou pour enfant, il y en a pour tous les budgets et de toutes les qualités.Beaucoup de boutiques physiques ou en ligne essayent de se placer sur ce marché tendance, avec plus ou moins de succès.Les prix sont parfois fantaisistes, les arguments marketing aussi, et les prix varient énormément, sans être toujours le reflet de la qualité des produits.

Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons sélectionné les meilleures boutiques en ligne, dans 3 gammes :

Haut de gamme :

– Bowtify, la Rolls du nœud papillon en bois, avec des prix entre 60€ à 85€ l’unité.

Ce qui justifie le prix ? La fabrication artisanale en France, la très bonne finition.

Est-ce vraiment nécessaire de dépenser 85€ ? A vous de voir en fonction de votre usage et votre budget.

Le milieu de gamme :

– Arbrobijoux, le nœud papillon bois en version personnalisable, avec des prix entre 15€ à l’unité et 30€ pour un coffret.

Des noeuds papillon en bois et des coffrets avec boutons de manchettes très sympathiques.

Possibilité de les faire graver et de créer son noeud papillon unique.

Fabrication artisanale (pas en France).

Le petit plus ? Pour toute commande, un don est fait pour planter un arbre.

Très bon rapport Qualité/Prix: l’idéal pour un premier essai réussi avec un nœud papillon bois pas trop cher.

Le bas de gamme :

– Diverses boutiques chinoises, avec des prix entre 3€ et 10€ à l’unité.

Fabrication à la chaîne, qualité et livraisons aléatoires. Attention aux échardes et aux produits chimiques utilisés.

Peut suffire pour un premier essai avec un budget très limité, mais peu recommandé.

Alors si vous recherchez le nœud papillon en bois de vos rêves, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix en fonction de votre budget.