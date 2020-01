Machines industrielles : Comment trouver des cuves d’occasion en ligne ?

Les machines industrielles, notamment les cuves, sont utilisées dans de nombreux secteurs d’activité, dont le cosmétique et l’agroalimentaire, pour stocker des matières premières, de l’eau et d’autres liquides entrant dans les process industriels. Les entreprises font aujourd’hui le choix d’en acheter d’occasion pour des raisons de budgets.

Ce matériel de seconde main se retrouve abondamment sur internet. Sauf que pour faire une bonne affaire, il faut dénicher la bonne plateforme et surtout avoir l’œil de l’expert.

L’un des sites les plus indiqués pour l’achat ou la vente des cuves industrielles d’occasion est la marketplace d’Osertech, une entreprise familiale installée en Eure-et-Loir et fondée par Lionel Tabeau. Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le négoce de machines industrielles d’occasion, la plateforme de cette entreprise s’impose comme le canal et/ou l’interlocuteur privilégié de l’achat-vente de machines industrielles de seconde main.

Pas d’intermédiaires et aucune commission

Les vendeurs peuvent directement déposer des annonces gratuites sur le site, en prenant juste le soin de donner les spécificités de leurs machines. Du côté des acheteurs potentiels, ils peuvent accéder librement aux informations sur les machines qui les intéressent et contacter directement le vendeur. Ce qui permet d’éviter les nombreux intermédiaires et leurs commissions.

Que trouve-t-on sur Osertech ? La marketplace met à la disposition des acheteurs potentiels, un vaste catalogue continuellement enrichi de nouvelles références. Parmi les cuves industrielles disponibles sur la plateforme, nous retrouvons des cuves inox, des mélangeurs industriels, des agitateurs, des cuves de stockage, des fondoirs ou encore des réacteurs.

Une équipe de professionnels aux connaissances pointues

Osertech offre également des services complémentaires (démontage, le transport, réinstallation du matériel etc.) grâce à une équipe de professionnels, disposant de connaissances extrêmement pointues et approfondies de l’ensemble des spécificités et des langages techniques propres à chaque type de matériel et à toutes gammes de machines. Une expertise unique qui permet de comprendre les besoins des acheteurs et d’y répondre de manière précise. L’objectif des dirigeants d’Osertech est de faire de la plateforme, Le Bon Coin des professionnels achetant et vendant des machines industrielles, tout en apportant une expertise sur mesure aux différents acheteurs et vendeurs.