Le pantalon de camouflage à la mode avec meisai-clothing.com

Ils sont définis comme étant des pantalons avec comme motif de l’imprimé militaire. Ils sont aujourd’hui très tendances. Souvent considéré comme intemporel, il traverse les âges et s’adapte aux messieurs comme aux dames.



Son origine vient des treillis des militaires qui eux-mêmes sont destinés à se fondre dans le décor lors de leurs missions. La couleur varie selon les pays, mais en général les motifs reprennent l’imitation de la peau du léopard avec des couleurs vertes, blanches ou noires. Tout cela a été fait dans le but de se camoufler au maximum dans leur entourage. Ils se sont ensuite vulgarisés parmi les habits du quotidien, d’abord pour les hommes et maintenant pour les femmes également.

Et comme les treillis, les vêtements de type pantalon-camouflage-femme reprennent ces couleurs avec « Meisaï Paris » marque française de la mode urbaine camouflage. Mais ils peuvent également être de couleurs plus variées et plus tendances avec comme couleur de base le bleu, le rose ou l’orange. Dans ces cas-là, seul le motif rappelle son style camouflé. D’autres couleurs peuvent se mélanger à eux avec le blanc, le jaune ou le gris…

Ils comportent généralement plusieurs poches comme des poches à rabats qui rappellent leur origine ainsi que les bas de jambes serrés ou élastiques. Les modèles féminins peuvent être de type skinny et font ressortir les formes. Mais on peut le rencontrer sous tous les types connus comme le style chino, cargo ou slim. Vis-à-vis de votre morphologie, vous pouvez adopter le pantalon-camouflage-femme facilement à votre style.

Les femmes les portent généralement avec des vêtements unis étant donné la présence très voyante du motif. Ils sont accompagnés habituellement de baskets de couleur unis ou des escarpins avec des couleurs vives en accord avec le motif. . Les accessoires sont également légers quand on les porte.