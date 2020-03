L’embrayage , un assemblage complexe

Si vous y connaissez un peu en mécanique, vous saviez surement que l’embrayage n’est pas une simple pièce, mais un assemblage complexe. Son rôle est de transmettre la force entre le moteur et la boite de vitesse et permet le changement de rapport de transmission. Il arrive un moment donné où vous devez changer votre embrayage en fonction de votre véhicule et de votre façon de conduire. Suivez nos conseils pour savoir quand changer l’embrayage et comment le remplacer.

Quand remplacer l’embrayage ?

À moins que vous soyez un mécanicien chevronné, vous aurez du mal à détecter les symptômes indiquant que votre embrayage est défectueux. En général, il se présente lorsqu’une fumée désagréable apparaît lors d’un changement de rapport. Lorsque l’embrayage n’a pas été correctement enfoncé, cela indique une usure avancée, le changement de l’embrayage s’impose. Si vous sentez que l’embrayage réagit tardivement et que vous avez besoin de plus d’effort pour débrayer, c’est souvent un signe de la présence d’air dans le maître-cylindre. L’évacuation de l’air par vous-même peut se faire si vous y connaissez en mécanique. Sinon, mieux vaut ne pas toucher.

Comment tester la force d’embrayage ?

Il est possible de vérifier la force d’embrayage à l’aide d’un simple test. Sur ce, positionnez votre voiture à l’extérieur sur une surface plate, démarrez le moteur et serrez sur le frein à main. Maintenant débrayé en accélérant, le moteur doit tourner dans le vide. En relâchant l’embrayage, le moteur doit caler, s’il a mis du temps, c’est que votre embrayage est usé. De même, mettez-vous à la troisième vitesse et relâchez brusquement l’embrayage, le moteur doit caler rapidement. Dans le cas contraire, vous devez remplacer votre embrayage.

Changement d’embrayage : évacuation d’air et réglage de jeu du pédalier

Si vous avez besoin de plus d’effort pour débrayer normalement, cela signifie que votre système d’embrayage présente de l’air. L’évacuation d’air peut être facilement réalisée dans la plupart des véhicules à système accouplement hydraulique. Le mieux est de se faire accompagner si vous êtes débutant pour éviter les erreurs et faire entrer davantage d’air dans le système. Pour ce faire, vous aurez besoin d’une clé dynamométrique et un écrou, un liquide de frein, un cric bien évidement, un tuyau flexible, un tournevis, un collier de serrage et d’un réservoir. Les garages disposent d’un appareil dédié permettant d’évacuer rapidement l’air à 100 %.

Le coût d’un changement d’embrayage, un prix élevé

Si vous devez changer votre embrayage, vous devez alors vous préparer à sacrifier votre portefeuille. En effet, l’opération coûte cher à cause de la main-d’œuvre indispensable par le travail de manutention. L’opération dure entre 3 à 6 heures selon la position du moteur par rapport à la boîte et le modèle du véhicule. En moyenne, cela vous coûte 660 euros. Si vous n’envisagez que de remplacer le kit d’embrayage, une demi-heure suffit et le prix du changement de kit d’embrayage vous coûte dans les 240 euros max. Pour ne pas avoir de mauvaise surprise avec le mécanicien, demandez-lui un devis avant de signer quoi que ce soit. Pour dénicher le mécanicien qui propose le meilleur rapport service/prix, il vous suffit de comparer les prix des garages.