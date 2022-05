Le petit monde de Machida : Un doux manga aux Éditions Akata

Le jeune Hajime Machida n’a pas de réels talents innés dans sa vie de lycéen. Et pourtant, sans son caractère doux et bienveillant, et son intérêt certain pour les gens qui l’entourent, chacun se sentirait perdu !

Le décor :

6H30, une maison qui se réveille de bon matin …

Tandis que le brouhaha fait déjà rage dans toute la maison, avec les enfants qui se chamaillent, et maman qui feuillette les promos, Hajime s’affaire déjà à préparer le petit-déjeuner pour tous. Il faut bien aider lorsqu’on est l’ainé de la famille, avec une mère enceinte et fatiguée.

Puis, c’est la routine journalière. Le jeune homme se rend au lycée, avec la liste de courses que sa mère lui glisse lorsqu’il quitte la maison. Déjà, ses pensées sont focalisées sur le repas du soir, alors qu’il n’a même pas encore mis les pieds en cours.

D’ailleurs, il n’est pas très populaire dans son lycée. Malgré son apparence de premier de la classe, ces notes ne volent pas haut. Ni en éducation physique, ni en une autre matière. C’est un garçon très discret, avec une vie qui semble monotone. Et, presque personne ne remarque. Les sentiments ont l’air de glisser sur lui, comme sa propre vie.

Pourtant, un jour, voyant ses difficultés à s’affirmer et à trouver sa place au lycée, son professeur de sport lui dit quelque chose d’assez touchant, qui va le faire réfléchir.

En une seule phrase : « À chacun ses forces et ses faiblesses ! Tu n’es pas bon en sport et alors? Il te suffit de trouver le domaine dans lequel tu excelles et de te perfectionner ! «

Même s’il ne sait pas comment s’y prendre, grâce à certaines personnes, il va commencer à s’épanouir et à trouver sa voie …

Le point sur le manga :

La mangaka Yuki Ando nous décrit pas à pas « Le petit monde de Machida », cet adolescent un peu perdu et sans objectif réel dans sa vie. Et pourtant, elle dépeint le profil d’un jeune homme qui ne sait pas encore que sa valeur est terriblement importante pour chaque personnage qu’il croise. Ce premier tome pose les bases d’une amitié révélatrice et bienfaitrice pour son protagoniste principal.

A la lecture, on est tout d’abord frappé par le manque d’expressions des sentiments du personnage. Puis, petit à petit, le récit s’intensifie en même temps que sa prise de conscience. Grâce aux évènements auxquels il est confronté, aux nouvelles amitiés, amour peut être ??. Et, aux situations au lycée, il se découvre une réelle « utilité » !!! Les graphismes sont typiquement “manga” avec des gros plans sur les visages pour révéler les sentiments des différents personnages.

Un shojo feel good aux Éditions Akata, qui fait comprendre à tout un chacun, que chaque personne à une place bien définie dans le monde, la société et aux yeux des autres.

La conclusion :

Ce premier tome du « Petit monde de Machida » aux Éditions Akata, est à la fois touchant et tendre. Il nous laisse un peu le goût d’un rêve, d’un être qui semble complètement embué dans sa routine. Qui ne comprend pas l’impact qu’il a réellement sur les autres. Toute cet​te​ onde de bienveillance et d’amour qui l’entoure nous absorbe complètement, et la mangaka nous donne envie de pouvoir avoir près de soi quelqu’un comme lui ! Bien que son évolution et sa prise de conscience débute à peine dans ce premier opus, on a hâte de découvrir comment vont se dérouler la suite des évènements incluant les personnes qu’il rencontre !! Cette lecture vous enveloppe d’un nuage doucereux et nécessaire !!!