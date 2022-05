Marqués, le deuxième tome – Editions Delcourt

Le deuxième et dernier tome de la série Marqués, des éditions Delcourt, est paru fin mars 2022. Un comic de David Hine et Brian Harbelin, qui présente un récit original et fantastique animé par des nombreux personnages féminins, ainsi que par la magie.

Dans le cimetière privé de Baroo, les Marqués se sont retrouvés pour dire au revoir à ceux qui sont tombés, durant la dernière bataille. Une cérémonie simple, pour dire adieux à sept sœurs et frères qui ont offert leur vie pour sauver l’humanité. Une personne rappelle que leur sacrifice n’est pas vain. En mourant, ils ont remis leur magie à Mavin, et c’est avec elle que les forces maléfiques ont été vaincues. Maintenant, Mavin va pouvoir restituer leurs glyphes à leur enveloppe terrestre. De Pope, il ne restait rien, juste sa guitare, qui a été mise dans le cercueil, à la place du corps. Puis des prêtresses commencent leur rituel, annonçant que ces Marqués se tiennent sur le seuil du passage entre la vie et la renaissance. Ils ne sont plus parmi les vivants, mais ils ne sont pas tout à fait partis. Pour eux, il n’y a pas de mort… Saskia pouvait ressentir la chaleur croître dans l’urne qu’elle tenait entre ses mains.

Ce deuxième et dernier tome offre un récit dense, fait de flashbacks, entre autres, permettant de revenir, quelque peu aux origines de cette magie. Les personnages continuent leurs investigations, de sauver l’humanité, et cela en passant par le sauvetage de Lovecraft, des griffes du mystérieux Kah-Loh-Lu. Le récit est découpé, permettant de suivre différents faits, mais il est parfois difficile de s’y retrouver, cependant, l’univers présenté est fascinant. En effet, ces femmes et personnages tatoués, la magie, les glyphes, les pouvoirs, mais aussi les dangers et les combats, apportent une dynamique certaine à la bande dessinée. Des créatures horrifiques et maléfiques sont également à retrouver dans cet album original et fantastique. Le dessin est un élément clé de ce diptyque. Il offre un graphisme moderne, détaillé, puissant et assez plaisant, avec un découpage efficace.

Marqués se poursuit et se conclut avec ce second tome, des éditions Delcourt. Un comic qui délivre un récit original et puissant, animé par de nombreux personnages féminins, doutés de pouvoir magique, qui ont pour but de préserver le monde de la magie noire.

Marqués aux éditions Delcourt