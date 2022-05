Au lit, Yoyo ! est un petit album souple de la collection Petit Castor, des éditions Flammarion, paru en mars 2022. Un livre de Susie Morgenstern et Marie Quentrec, qui présente une courte histoire, pour les tout-jeunes lecteurs, de 1 à 3 ans, s’inspirant de leur quotidien.

Yoyo est dans sa chambre. Yoyo joue tranquillement. L’enfant dépose bébé dans son couffin, pour qu’il puisse faire dodo. Papa arrive dans la chambre. Il dit à Yoyo d’aller au lit. Quelle surprise ! Yoyo n’est pas fatiguée et pensant jouer encore avec la petite voiture porteuse. Yoyo se met en colère, et répète plusieurs fois « non ». La colère est là. Yoyo ne veut pas aller au dodo. Alors c’est le canard qu’elle met au lit, dans son lit. Puis sa grosse tortue est poussée jusqu’au lit, pour finir dedans. L’enfant est toujours en colère, le regard fâché, énervé…

Alors que Yoyo joue tranquillement dans sa chambre, son papa vient lui dire d’aller dormir. Pour Yoyo rien ne va plus. L’enfant s’énerve et met ses jouets, les uns après les autres, dans son lit. Ce sont eux qui vont au dodo et pas elle ! Le récit est surprenant, amusant et plutôt bien pensé. Il est simple, avec ce personnage amusant qu’est Yoyo. L’enfant, fâché, va s’épuiser à remplir son lit, mais va être vite rattrapé par le sommeil. La chute est douce, attendrissante, offrant une petite morale aux tout-jeunes lecteurs. Le récit est vivant, avec des phrases très courtes, qui sont plutôt les paroles de l’enfant. Le dessin est doucement coloré, avec un trait rond et expressif, offrant un bel univers graphique à découvrir.

Au lit, Yoyo ! est un petit album, des éditons Flammarion, qui vient compléter la collection Petit Castor. Un ouvrage souple, pratique à emporter partout en week-end, en vacances, pour lire une belle et amusante histoire, pour le coucher, et offrir une jolie leçon à porter d’enfant.

Au lit, Yoyo ! Petit Castor