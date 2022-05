Un bijou de gourmandise “La Biscuiterie Basque”

Au Pays Basque, il est un endroit où on aime se poser et laisser le temps ralentir pour profiter de la vie. Un de ces lieux, où, lorsqu’on le quitte on se dit :”on reviendra”. Et La Biscuiterie Basque fait parti de ces petites perles.

Quand je suis arrivé à Louhossoa, au cœur du Pays Basque, je ne soupçonnais pas l’expérience que j’allais vivre. Et à aucun moment je ne pouvais penser que cette petite heure passée dans ce lieu allait me propulser dans un monde de rêve, me faire vivre un instant de vie que vous ne pourrais jamais oublier.

Douce découverte du Pays Basque

Je rentrais de ballade, dans la campagne basque, le soleil brille et est assez chaud en ce mois d’Avril. La route est belle, les villages traversés magnifiques. En arrivant aux portes de Louhossoa un panneau attire mon œil curieux : “La Biscuiterie Basque“.

Ma curiosité est piquée par cette flèche sur le panneau qui semble m’inviter, je décide de me laisser guider.

J’arrive dans un petit village aux maisons blanches et rouges qui sentent bon la douceur de vivre. Déjà le charme agit. Et au bout d’une petite rue il y a une maison basque comme il en existe quelques unes dans cette région. Et cette maison a une particularité, sur sa devanture une enseigne, “La Biscuiterie Basque“.

Le palais des délices basques

Je monte les quelques marches qui me séparent de l’entrée de ce qui me semble, de l’extérieur, être un petit bijou.

Et quand je pénètre dans la boutique mon imagination ne fait qu’un tour. Me voici, tel Charlie dans sa chocolaterie. Mes yeux ne savent où se poser tellement tout ici attire mon regard. Mon sens olfactif est aussitôt mis en éveille. Les odeurs de biscuits, de beurre, de vanille…. m’enveloppent.

Je ne suis plus en 2022. Je rentre dans un monde parallèle, comme Alice dans son Pays des Merveilles, ou Charlie. Je suis plongé dans un bonheur certain. Des souvenirs d’enfances remontent tout à coup à ma mémoire. Me voici aux cotés de ma grand mères à choisir des gâteaux dans la boulangerie pour mon gouter.

Dégustation gourmande

La porte de l’arrière boutique s’ouvre, un monsieur apparait. A sa veste blanche je comprends que c’est le maître des lieux. Il me parle de ses biscuits, macarons, gâteau basque, confiserie, je me régale. Jacques, qui est le pâtissier magicien des lieux est issu d’une famille de confiseurs. Il est le détenteur de secrets de fabrication qui lui sont transmis depuis 3 générations.

Je vois et sens en lui, une chose qu’hélas il est rare de retrouver aujourd’hui. Il est le gardien d’un patrimoine familial. Un patrimoine gourmand qu’il protège. Loin de toutes les sirènes de profits et d’industrialisation qui pourraient l’attirer.

Ses explications sont ponctuées de dégustations et me plongent dans un monde où on oubli ses soucis.

Et le rêve

Je ne sais combien de temps j’ai passé dans cette biscuiterie. Je sais juste que ces instants ont été merveilleux. Que je suis reparti avec le sentiment d’être bien, très bien. J’ai amené avec moi un large échantillon de douceurs que je déguste à la maison et qui me replongent dans les souvenirs si apaisants de cette journée en Pays Basque.

Coordonnées: https://labiscuiteriebasque.com/pages/biscuiterie

Office du Tourisme Pays Basque-Béarn : https://www.tourisme64.com/