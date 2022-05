Mauve : Sorcellerie enflammée aux Éditions Rue de Sèvres 

Encore plus quand une étrangère, nommée Mauve, débarque au collège. Tout se détraque ! Comme si la ville entière avait quelque chose à reprocher à deux familles en particulier !! Le mal a pris place et il faudra user de courage et d’unité « magique » pour découvrir la vérité …

Mauve, troisième partie d’une série jeunesse ensorcelante et pré adolescente, disponible depuis le 20 Avril 2022 aux Éditions Rue de Sèvres.

Le décor :

Une cour de collège …

Verte et Pome, deux pré-adolescentes, se font littéralement lapidées par les autres élèves. Derrière le groupe d’assaillants, une jeune fille blonde observe la scène d’un air contenté. Et, comme si ça ne suffisait pas, toute cette fureur, cette méchanceté continue toute la journée. Tous les jours depuis que Mauve et son père sont arrivés dans la ville.

Que se passe-t-il ? Qui sont-ils ? Pourquoi tout le monde les harcèle à longueur de journée ??

Verte n’en peut plus. Elle interpelle Soufi, son ami de toujours, pour lui expliquer la situation et essayer de comprendre.

Même si celui-ci la somme d’en parler à sa famille, Verte refuse en bloc la proposition de peur de les inquiéter pour rien. Pourtant il va bien falloir trouver une solution à ce harcèlement permanent qui prend de plus en plus d’ampleur, en touchant les professeurs, et même les voisins !!

Pendant ce temps, Euphronie a un mauvais pressentiment. Elle débarque comme une furie chez Anastabotte, pour exprimer son désarroi. Elle se sent oppressée et angoissée. La vieille Euphronie ressent une présence maléfique.

Les deux sorcières décident de mener une enquête « paranormale » et commencent à se préparer contre une attaque magique …

Le point sur la BD :

Si tu as raté les tomes précédents, clique dessus : TOME 1 VERTE TOME 2 POME

Ce qu’il y a de bien avec cette série jeunesse, c’est que l’on peut découvrir chaque tome indépendamment des autres, même s’ils sont tous liés !

Après Verte et Pome, voici donc venu le temps de découvrir Mauve, dernière partie de cette série. Elle aussi, tirée des petits romans jeunesse de Marie Desplechin aux Éditions L’École des loisirs.

L’autrice aborde cette fois un sujet malheureusement très en vogue de l’école au lycée : le harcèlement. Mais, grâce à sa trame réalité/fantastique, le scénario prend une allure convaincante et palpitante ! D’autant que cette série regorge de personnages tous plus attachants les uns que les autres.

Béneficiant du graphisme très personnel de Magali Le Huche, tout cet univers oscille de planches aux détails nombreux. J’aime, à chaque tome publié aux Éditions Rue de Sèvres, les décortiquer pour essayer de me remplir de tous ces éléments en premier et second plan, comme un jeu d’enquête !!! Et ces visages expressifs irrésistiblement attractifs.

La conclusion :

Un troisième opus final, qui confirme le talent de ses deux autrices, parvenant à chaque fois, comme par magie, à transformer une situation critique, en quelque chose d’initiateur et de très positif !!! Mauve aux Éditions Rue de Sèvres nous charme par sa simplicité, avec cette constante parabole avec la réalité de nos vies. Famille non conventionnelle, amitié, amour, et problèmes actuels. Ainsi que par l’enrichissement de son univers par le côté fantastique. Sorcellerie, magie, unité de la famille pour contrer les « mauvaises ondes » !

C’est frais et à la fois tendre et​​ sombre, mais on suit toujours avec entrain le bonheur et les petits malheurs de la vie de ces personnages !!!