Le point sur le Covid-19 au 20 mars 2020 par Jérôme Salomon

Ce vendredi 20 mars 2020, Jérôme Salomon, le Directeur Général de la Santé, s’est exprimé pour faire le point sur l’épidémie de Covid-19 en France.

Déjà 5 jours que nous sommes en confinement. Ce dernier est amené à se poursuivre encore pendant plusieurs semaines. Dans son allocution du 20 mars, Jérôme Salomon a fait le point sur la situation et a dressé un bilan provisoire avec les derniers chiffres connus pour l’héxagone. Nous comptons 12 612 cas confirmés, 1 297 malades en réanimation et nous déplorons 450 décès soit 1 617 cas et 78 décès supplémentaires en 24 h.

La pandémie continue sa progression sur notre territoire. Parmi les régions les plus touchées, nous comptons l’Île de France et le Haut Rhin où les services de réanimation sont saturés. La situtation du Bas Rhin devient elle aussi préoccupante. Citons également l’Auvergne est également très touchée. Vient ensuite la Provence-Alpes Côte d’Azur, la Bourgogne et les Hauts de France.

Les mesures de confinement devraient porter leur fruit d’ici 2 voire 3 semaines. Le Ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a annoncé des contrôles renforcés. Pour l’heure aucun couvre-feu n’a été annoncé mais le Gouvernement privilégie les mesures locales à l’image de la Ville de Nice où ce dernier a été instauré.

Monsieur Jérôme Salomon rappelle les règles strictes de confinement qui nous permettront d’endiguer la propagation du virus. Pas de déplacement et SURTOUT PAS DE DÉPART EN WEEK-END !

Il a insisté également sur les consignes de distanciation, (1m50), du nettoyage systématiques des mains.

Le Directeur Général de la Santé nous informe également de l’apparition d’un nouveau symptôme lié à l’infection du Covid-19. Il s’agit d’anosmie (perte du goût et de l’odorat), symptôme très rare qui a pourtant été confirmé chez plusieurs personnes infectées.