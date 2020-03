La bougie parfumée selon AUGET

AUGET est une nouvelle marque de bougies parfumées lancée fin 2019. Le marché de la bougie parfumée étant très concurrentiel, il faut se différencier pour exister ! C’est pourquoi le concept de cette marque est d’allier un parfum avec un trait de personnalité… On vous dit tout sur AUGET !

Bougies & objet de décoration

Les bougies parfumées d’AUGET s’appellent la Romantique, L’Artiste, La Mystérieuse ou encore l’Aventurière. Le packaging de chaque bougie est différent en affichant un avatar joliment dessiné dans des couleurs pop et moderne. Les verres sont colorés et arbore une étiquette sobre et minimaliste en ton sur ton.

Au premier coup d’œil, cela change radicalement d’autres marques de bougies concurrente comme La Belle Mèche ou le packaging est blanc et le verre transparent…

La base d’une bougie parfumée : le parfum

Au niveau parfum, AUGET à fait les choses bien : en 4 mots : cela sent divinement bon !

4 bougies, donc 4 fragrances différentes…

La Romantique avec un note très féminine de thé, de fleurs blanches et de santal. L’Artiste et son parfum Cuir, subtil et délicat avec ses notes d’épices, de bois et de tabac. L’Aventurière à bien sur une note boisée de Cèdre et enfin La Mystérieuse et une alliance de notes de bergamote, de patchouli et de vanille, terriblement envoutant…

Les parfums sont agréables et se diffusent bien sans être entêtant. C’est harmonieux et délicat. Les bougies font 180 grammes et sont dimensionnées pour une pièce de 30m2 maximum. Au-delà, la pièce sera trop grande pour apprécier le parfum partout.

Une fabrication 100% made in France

Il faut le souligner, AUGET conçoit l’ensemble de ses bougies en France. Les étuis sont imprimé en Île-de-France, les verres son colorés en Vendée et enfin les bougies sont coulées à la main à Grasse. C’est d’ailleurs aussi à Grasse que proviennent les parfums. Pour ceux qui l’ignorent, Grasse est la capitale mondiale du parfum avec toutes les grandes maisons la bas.

Un savoir-faire français pour faire un produit de qualité : la cire est un mélange de cire végétale et minérale. Pourquoi pas 100% végétale, la réponse par les créateurs : « La cire végétale ne permet pas de fixer suffisamment les fragrances et laisse s’échapper les fragrances à froid, c’est pourquoi nous utilisons un mélange de cire minérale et de cire végétale. Ce choix a été fait pour obtenir une qualité de combustion et de diffusion optimale. »

Un couple derrière ce projet

Derrière AUGET se trouve un couple ayant décidé de réaliser quelque chose ensemble, comme ils le racontent sur leur site web : « Comme projet commun nous aurions pu faire un bébé… Mais nous avons préféré créer AUGET d’abord » . AUGET c’est la combinaison entre Marie, ancienne assistante parfumeur et François, entrepreneur dans le web. Ils ont réuni leurs compétences plutôt complémentaire pour créer une marque de toute pièce.

Pari osé et nous leur souhaitons de réussir ! Une chose est sûre, au vu de leurs produits haut de gamme de qualité, ils trouveront sans peine leurs clients

Bougies parfumées AUGET, disponible sur https://auget.paris – À partir de 35 euros.