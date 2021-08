Le TNN va présenter L’Ecole des Mères de Marivaux, un spectacle itinérant, qui passera par Nice, les vallées et le littoral

Du 19 au 29 Août le TNN va présentera L’Ecole des Mères de Marivaux dans une mise en scène de Muriel Mayette-Holtz. D’abord joué à Nice sur la colline du château, le spectacle partira ensuite en tournée sur le littoral et dans les vallées. Dix représentations gratuites seront donc proposées au public, en partenariat avec la Métropole de Nice et Passionnément TNN.

Comme le titre le laisse deviner, la pièce est fortement inspirée par L’Ecole des femmes de Molière. Marivaux l’avait imaginée en réponse à la pièce de Molière. Cependant, dans L’Ecole des Mères, Angélique va s’avérer moins soumise qu’Agnès, l’héroïne de Molière, sortie du couvent et destiné au mariage.

Muriel Mayette-Holtz met en scène une pièce pleine de surprises, qui aborde des thèmes toujours d’actualité. La directrice du TNN a fait le choix de ne pas situer la pièce au XVIIIème siècle, mais dans les années 30. Madame Argante souhaite donner à sa fille Angélique un mari d’une soixante d’années, Monsieur Damis, afin que celle-ci ne soit pas tentée par les plaisirs de la chair et s’entiche d’un jeune homme qui risquerait de la faire souffrir. Elle a élevé cette enfant dans le devoir et l’abnégation de ses propres désirs sous prétexte de la protéger. Seulement, Angélique, avec l’aide de sa servante Lisette et de Frontin, tombe amoureuse d’Eraste, qui se trouve être le fils de Damis. Ce dernier découvrira l’affaire et cèdera à contre cœur sa place à la jeunesse de son fils !

L’Ecole des Mères avec Augustin Bouchacourt, Jonathan Gensburger, Frédéric de Goldfiem, Pauline Huriet, Thibaut Kuttler, Eve Pereur, Gérard Holtz, Margot Mayette.

Du 19 au 22 Août, les représentations auront lieu à Nice sur la colline du château puis la pièce partira en tournée à Auron, Saint-Marin-Vésubie, Clans, Aspremont, Villefranche-sur-mer et Beaulieu-sur-mer.

Pour accéder à ces représentations gratuites, il est nécessaire de réserver auprès de la billetterie du TNN au 04 93 13 19 00 et sur le site du théâtre : tnn.fr

Les places réservées seront à retirer sur place les soirs de représentations.

A noter que le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux spectacles.