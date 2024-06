Léon 1916 – Ed. Poulpe fictions

Léon 1916 est un roman jeunesse, de Tristan Pichard, paru aux éditions Poulpe fictions, en mai 2024. Une histoire qui invite les jeunes lecteurs à plonger au cœur de la première guerre mondiale, en suivant l’intrépide Léon, courageux garçon qui veut sauver son père et les soldats français.

Lorsque Léon franchit la porte de la verrière, il est presque aussi rouge que son uniforme : Il clame qu’il va voir une vraie princesse de Java ! Son grand-oncle Ferdinand lève le nez de l’arbuste qu’il taille, pour lui demander s’il sait au moins où se trouve Java. L’adolescent avoue qu’il ne sait pas ! Le grand-oncle explique alors qu’il s’agit d’une île d’Indonésie, à l’autre bout du monde. Léon se rend compte alors qu’elle a fait un long chemin pour arriver jusqu’ici, à Vittel. Jeannot a demandé à l’enfant de l’accueillir à la gare, à 16h17. Ferdinand vérifie l’heure, tire une montre de son gilet. Il affirme à Léon qu’il est dans les temps.

Le roman, pour les jeunes lecteurs à partir de 9 ans, propose de plonger au cœur de la première guerre mondiale et de suivre un courageux garçon, groom dans un hôtel. Léon, depuis la guerre, a vu la vie de la cité thermale basculée. Un récit inspiré de faits réels, se voulant au plus proche de la réalité. Ainsi, à travers l’histoire romancée de Léon, les enfants vont découvrir la guerre sous différentes facettes. En effet, au début, il y a le quotidien des civils, les hommes partis au front, puis l’espionnage et le combat au front vont être aussi à découvrir. Le récit, en plusieurs parties et chapitres reste facile à lire et adapté, et bien documenté. Des illustrations accompagnent le texte et un cahier documentaire complète l’ouvrage.

Léon 1916 est un roman jeunesse intéressant, des éditions Poulpe fictions. Une aventure réaliste et haletante, pour un jeune groom, qui va être pris dans les rouages de la guerre et de l’espionnage. Un ouvrage riche et intéressant, notamment pour les collégiens.