Caledonia – La IXè légion

La IXè légion est le premier tome de la trilogie Caledonia, des éditions Soleil, paru en mai 2024. Une bande dessinée de Corbeyran et Emmanuel Despujol, qui présente un récit teinté d’histoire et de légende, s’appuyant sur l’histoire de l’Ecosse ainsi que sur la mythologie celte.

Une tribu s’est réunie autour de la sorcière et de cinq enfants. Elle leur fait boire un breuvage, avant de se retourner vers la mer. Les enfants entrent dans l’eau, pour rejoindre une embarcation. Un homme les emmène sur une île. Là, les enfants font face à la forêt, en se tenant la main. Une main gigantesque vient prendre celle d’un enfant… En Caledonia, IIème siècle de notre ère, des troupes romaines avancent dans le brouillard, à travers la forêt. Le centurion demande à Optio si c’est encore loin. L’homme explique qu’une fois franchi le défilé, ils ne devraient pas tarder à apercevoir la côte… Le centurion constate qu’ils font un bruit infernal. Optio réplique et demande s’il comptait sur l’effet de surprise. En effet, pour lui, tout ce qui possède un odorat, deux oreilles et deux yeux les a déjà repérés à des lieux à la ronde !

Le centurion a bien pressenti le danger. Après un curieux éboulement, une horde de sauvages foncent sur les romains surpris. Le combat débute, avec des pertes des deux côtés. Les romains décident de se replier, mais emportent avec un précieux otage, la fille du chef Galam. Débute alors un bras de fer entre le jeune captive et le centurion, bien décidé à faire la gloire de Rome. La bande dessinée s’avère intéressante et captivante, avec la tension entre les deux clans, les confrontations et discussions, les combats, ainsi que l’apparition de créatures féroces. Le récit oscille entre l’histoire de l’Ecosse du début de millénaire, des romains qui conquièrent le monde à la gloire de Rome et la mythologie celte. Un mélange fascinant et bien dosé, pour le début de cette trilogie fantastique. Le dessin offre un trait dynamique, plutôt moderne et fin, jouant avec les ombres.

La IXè légion est le premier tome de la trilogie Caledonia, des éditions Soleil. Un album qui s’inspire de la colonisation des légions romaines, tout comme du folklore celte, offrant ainsi un récit de guerre teinté de fantastique, avec un bestiaire qui reste encore à découvrir.