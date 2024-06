Melvita – Routine anti-âge Argan Bio-Active Lift & Fermeté

La nouvelle gamme anti-âge Argan Bio-Active fait déjà partie des best-sellers de la marque Melvita. Elle a provoqué un fort engouement auprès des utilisatrices qui avaient hâte de la tester, et on devine aisément qu’elle a fait l’unanimité. Curieuse, j’avais envie de me faire mon propre avis, d’autant plus que je suis fidèle à la marque depuis bien des années. Je vous dis tout à son sujet !

Melvita – Le pouvoir anti-âge de l’Argan

Melvita ne cessera jamais de s’investir pour répondre aux besoins de ses clientes. La marque sait à quel point le vieillissement cutané inquiète les femmes passé la trentaine. Elle a donc mis au point la gamme Argan Bio-Active pour prendre soin de notre peau et rebooster notre moral. Et c’est la pétillante Laury Thilleman que la marque a choisie comme ambassadrice. Au programme, une routine complète qui promet un effet liftant immédiat grâce au pouvoir anti-âge de l’Argan. De puissants actifs naturels complètent la composition, la peau est ressourcée et raffermie. Le tout, en boostant la synthèse naturelle du collagène.

La gamme Liftante de Melvita tient-elle ses promesses ? Quels sont les produits les plus efficaces ? Les résultats sont-ils probants ?

Les produits qui composent la gamme Argan Bio-Active

La gamme Argan Bio-Active se compose de 4 soins, à savoir :

La crème lift & fermeté 50 ml (rechargeable – très bonne initiative de la marque ! …)

Le baume régénérant nuit en 50 ml

Le sérum expert rides & éclat

Le soin des yeux correcteur

Ces soins sont vendus individuellement, mais également sous forme de routine glissée dans une superbe trousse en tissu. N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour découvrir tout cela.

Mon avis sur la routine

Si vous me lisez régulièrement, vous savez que je suis assez sensible au marketing, et on ne va pas se mentir, cette nouvelle gamme vend du rêve… Mais qu’en ai-je vraiment pensé ?

Si vous n’aviez qu’un seul produit à vous offrir, ce serait celui-ci sans hésitation. La crème Lift & Fermeté est non seulement agréable, mais aussi très efficace sur les ridules de déshydratation. Vous savez ces petits plis au coin des yeux qui vous rappellent à quel point vous êtes fatigué, ou simplement que votre peau n’est pas assez hydratée. Je confirme que la formulation est y pour beaucoup, cet argan qui laisse la peau douce sans film gras, j’adhère complètement.

Attention tout de même de bien respecter les conseils d’utilisation, ce que je ne faisais pas au début !

Soit, appliquer du cou vers le front, lisser des sourcils à la racine des cheveux, du menton aux oreilles. Et bien répéter 3 fois. En effet, cela fait toute la différence. La peau est instantanément lisse, plus ferme aussi. Par contre, j’avoue préférer l’utiliser le soir à la place du baume nuit que je trouve trop hydratant pour ma peau normale, sûrement trop riche en argan pour le coup (Huile d’argan fermentée & feuille d’argan). En revanche, je suis persuadée que les peaux sèches à très sèches s’y retrouveront amplement.

Expert ? Si je ne suis pas fan de ce genre de mention, je dois bien reconnaître que le sérum fait un effet « waouh » sur la peau. Et pour voir que je ne suis absolument pas adepte de sérum, celui-ci s’est démarqué par sa texture fraîche, très réconfortante. Et bien sûr pour les résultats promis, puisque ma peau était plus rebondie au niveau du menton notamment. Sûrement les AHA de framboise fermentée qui sont 38 fois plus riches en acide lactique que l’extrait de framboise. Le teint est plus lumineux aussi, et j’ai même remarqué que le maquillage tenait plus longtemps.

Et le voilà mon petit flop de la gamme. Je ne peux pas dire que je ne l’aime pas, bien au contraire ! Les promesses sont bien là, les ridules sont estompées et le regard est plus réveillé aussi. Mais je trouve qu’il fait doublon avec la crème lift & fermeté que je mets aussi sous les yeux. Par contre, pour celles qui recherchent seulement à lifter leurs yeux, n’hésitez pas à le tester, d’autant plus qu’il est formulé à 99 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Melvita a réussi à ma charmer une énième fois avec sa nouvelle routine Argan Bio-Active. J’ai trouvé que les produits lissaient la peau, plus encore lorsqu’on s’y tient durant 4 semaines. Je dois bien reconnaître que la crème lift & fermeté se démarque par son efficacité visuelle, notamment sur les ridules et rides d’expression (front, joues, coin des yeux).

Pour en savoir encore plus, je vous conseille de vous rendre sur le site officiel de Melvita. De précieux conseils sont relayés et vous en saurez encore plus sur les formulations.