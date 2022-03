Léonard, tome 53, Un amour de génie

Un amour de génie est le cinquante-troisième tome de la série pleine d’humour et de génie, Léonard, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée de Zidrou et Turk, parue en février 2022, qui tourne autour de l’amour, un amour de jeunesse de Léonard, qu’il aimerait bien retrouver…

Il fait noir, puis, un néon éclair la chambre de Basile. Le néon est en forme de lettres, indiquant au disciple de se lever. Puis, le néon s’éteint, tout est, de nouveau, tout noir dans la chambre. Le néon se rallume, puis s’éteint… Basile, dans son lit, bougonne. Il explique que c’est bon pour lui, il pense avoir capté le message subliminal que son maître essaie de lui adresser ! Alors Léonard entre dans la chambre, pour arrêter sa nouvelle invention. Tandis que Basile s’habille, il explique qu’il va devoir, un album de plus, servir la science et prétendre que c’est la joie pour lui. De son côté, Raoul, n’est pas très content non plus. Le voilà reparti pour un album de plus, où il va devoir jouer l’homme matou faire, et à jouer les gags secondaires, ou encore les philosophes de bas de cases ! Léonard reprend son disciple, il explique qu’ils ne vont pas servir la science, mais l’amour, cette fois-ci. Basile croit à un compliment…

Amour et humour s’entremêlent dans ce nouvel album plein de rebondissements, de gags et de jeux de mots ! En effet, c’est reparti pour un tour, pour tous les héros de cette série, notamment pour Léonard qui espère reconquérir le cœur de son amour d’enfance, Giovanna. A bord de la nouvelle machine à voyager dans le temps, on redécouvre le jeune Léonard, enfant, amoureux de la fille du boulanger ! Les gags, d’une page, ou plus, s’enchainent, pour le plus grand bonheur des lecteurs, qui découvrent les amours de chacun. Léonard a des difficultés à reconquérir sa belle, au grand tempérament, Basile cherche l’âme sœur, Mathurine fait une rencontre et Mozzarella croit toujours au prince charmant. Raoul, quant à lui, reste un virtuose du second degré, que l’on aime à retrouver et à lire. Le dessin reste le même, rond, simple, expressif et efficace.

Un amour de génie est un nouveau titre de la série pleine d’humour, des éditions Le Lombard. Un album drôle, aux jeux de mots et au second degré savoureux, qui invite à découvrir l’amour, dans les vies de ces héros pas comme les autres…

Série humoristique Léonard