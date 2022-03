Vivez l’aventure – Le nuage aux 100 licornes

Le nuage aux 100 licornes est un nouveau titre de la collection Vivez l’aventure, des éditions 404. Un livre dont le lecteur est le héros, de Valérie Cluzel et Léa Fabre, paru fin janvier 2022, qui invite les jeunes lecteurs dans une aventure incroyable et unique, où il va falloir sauver des licornes !

Les lecteurs sont Jules et Iris, un frère et une sœur. C’est les grandes vacances, et les parents les ont emmenés, pour une semaine, chez un oncle que les enfants ne connaissent pas beaucoup. Avant de continuer la lecture, il va falloir choisir le personnage à incarner. La maman se gare devant une petite maison, elle explique, que la maison de l’oncle Fred est un peu spéciale… Mais l’homme est adorable, et les enfants devraient bien s’amuser avec lui ! Dès l’arrivée du frère et de la sœur, oncle Fred offre, à chacun, une magnifique peluche Licorne.

Alors que les enfants sont sur le point de s’endormir, une voix supplie de lui venir en aide… Un royaume est en danger, de méchantes licornes veulent s’en emparer… Les enfants se réveillent en sursaut, ils sont éblouis par une lumière blanche. Ils sont sur un grand nuage blanc. Ainsi débute l’aventure pour la sœur et le frère, et pour le jeune lecteur, qui se retrouve au royaume des licornes. Différents choix s’offrent alors, pour commencer l’aventure. Il va falloir venir en aide aux licornes, afin d’échapper à une terrible menace. Le livre illustré est plaisant, facile à lire, captivant et entrainant, proposant aussi plein d’énigmes, pour pouvoir avancer dans l’aventure. A la fin de l’ouvrage, les solutions sont à retrouver. L’aventure est à vivre plusieurs fois, pour ne jamais vivre les mêmes choses…

Le nuage aux 100 licornes est une nouvelle aventure de la collection Vivez l’aventure, des éditions 404. Un album coloré et dynamique, dont les enfants sont les héros, et dans lequel ils vont devoir faire des choix et résoudre des énigmes, pour tenter de sauver le royaume des licornes.

Vivez l’aventure aux éditions 404