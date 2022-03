Solo Alphas – Un récit complet de l’univers de Solo

Solo Alphas est un récit complet, des éditions Delcourt, paru fin janvier 2022, d’Oscar Martin et Juan Alvarez. Une bande dessinée qui présente une histoire de ce monde cannibale, avant Solo, où différents clans s’affrontent pour déterminer qui sera l’Alpha.

Lorsque tout s’arrête, les cris, les lamentations, le désespoir, le fracas de l’acier contre l’acier, ou encore le choc de l’acier sur les os. Quand le gargouillement même du sang jaillissant des corps cesse, que les battements du cœur commencent à ralentir et que la tête reprend ses esprits et quand tu crois que tout est perdu, absolument tout, tu découvres que la spirale recommence, une fois de plus. Enfin, toute situation aussi désespérée soit-elle, peur encore empirer… Au milieu d’un champ de bataille, un chien s’attend encore au pire. Ailleurs, des chiens chassent. Origine n’a pas loupé sa proie, mais un autre chien s’en empare rapidement, tout en rabaissant, son camarade. Un troisième chien calme Origine, afin d’empêcher une bagarre. Puis, les cinq chasseurs s’en retournent, car ce soir, ils font la fête. Ce jour est important pour leur clan…

En effet, en arrivant chez eux, un grand évènement annonce que deux clans vont s’unir, grâce à l’union du fils du clan et de la fille d’Aurore. Mais, il s’avère que la jeune Etoile est éprise d’Origine. Les deux amants se retrouvent bientôt, mais le futur conjoint accepte mal ce coup bas. Origine est laissé pour mort, après sa chute précipitée d’une falaise. Ainsi débute le récit d’Origine, dans un monde cannibale, plein de violence. La bande dessinée est captivante, avec un héros détruit, mais pourtant juste et noble, qui tente de sauver sa vie, la vie de sa bien-aimée et la vie de tous ceux qui pourraient le mériter. Le récit est fort, entre action et lutte de pouvoir, vengeance et combat féroce, pour un conflit fratricide, une rivalité excessive. Mais il y a aussi l’amitié, le courage, la force, l’entraide, le pardon… Le dessin est sublime, avec un trait fluide, vif, rond, puissant, des personnages travaillés, tout comme des scènes d’action dynamiques et efficaces.

Solo Alphas est un récit complet, des éditions Delcourt, qui offre une histoire de destinée dans le monde de Solo. Un album rythmé, un drame grandiose, dans un monde cannibale effrayant, où une lutte fratricide va s’engager, pour décider de qui sera l’Alpha.

