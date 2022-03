Dagfrid – A poils, dans la collection Mouche

Dagfrid revient avec un nouveau titre, A poils, paru dans la collection Mouche, des éditions L’école des loisirs. Un petit roman, pour les jeunes lecteurs, à partir de 6 ans, d’Agnès Mathieu-Daudé et Olivier Tallec, paru en février, qui présente une jeune fille viking, qui s’apprête à partir en voyage pour fêter un mariage…

Dagfrid est un prénom qui se compose de deux syllabes, et qui ressemblent plus à un éternuement. C’est une fille viking, et les Vikings habitent là où il fait froid, même très froid. Ce peuple aime les endroits où il n’y a rien que du vent, de la mer déchaînée et beaucoup de pluie glaciale. Ces lieux sont des rochers, avec parfois, un peu d’herbe dessus et, au mieux, quelques arbres. Depuis ces rochers, les Vikings embarquent sur la mer déchaînée, pour aller découvrir d’autres rochers où le temps est encore plus moche. C’est ainsi qu’un petit groupe de Vinkings a réussi à s’installer au Groenland.

C’est là-bas que Dagfrid et sa famille sont invités à un mariage. En effet, une cousine de la jeune viking est sur le point d’épouse un homme, alors tout le monde se prépare pour la fête, surtout la maman ! La femme prend tout en main, à commencer par les cheveux de son fils, qu’elle coiffe enfin… Puis, elle décide de faire une robe mauve pour sa fille. Dagfrid n’en peut plus ! Le roman est plaisant, drôle, avec cette jeune narratrice qui présente sa famille, son père qui a le mal de mer, son grand frère qui aimerait que sa mère le laisse combattre, la mère trop protectrice, une grand-mère un peu folle et très vieille… Le ton est amusant, avec cette héroïne qui interpelle directement les jeunes lecteurs. L’approche est agréable, chaleureuse, avec cette famille atypique et des mœurs plutôt surprenants, par moments. Quelques illustrations accompagnent parfaitement le récit.

A poils est un nouveau titre de la série Dagfrid, de la collection Mouche, des éditions L’école des loisirs. Un récit amusant, bien rythmé, avec une jeune fille viking, qui n’a pas froid aux yeux et s’apprête à partir avec sa famille, au mariage de sa cousine, au Groenland.

Dagfrid