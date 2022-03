Ouroboros – L’amulette de Saladin

L’amulette de Saladin est le premier tome du diptyque Ouroboros, d’Olivier Pinard et Ceyles, paru aux éditions Soleil, en février 2022. Un album empreint de fantasy, de magie et de créatures mythiques, les dragons immortels qui se cachent dans notre monde, qui est le leur…

Au commencement de tout, alors que notre planète n’était encore qu’un caillou sans vie, Pandore, la mère des dragons enfanta. Notre univers naquit de la frénésie de la mise à bas. Les griffes de la mère dragon déchirèrent la Terre. Il y eut, ainsi, les vallées et les monts. Les ailes de la créature firent vibrer les cieux, créant le jour et la nuit, puis les vents froids. La respiration et les cris du monstre ébranlèrent le silence, ainsi il y eut les vents chauds, les tempêtes et la peur. C’est à l’heure de la délivrance qu’il y eut le déluge. Drack a été le premier à naître, il était rouge et colérique. Le deuxième petit dragon, Shog, était bleu et curieux de tout. Styx était le troisième, vert et ascète. Du dernier dragon, on ne connaît que son nom, Ketz. Personne ne sait à quoi il ressemble… Pendant des siècles, leur mère leur apprit à se battre.

Ainsi, au fur et à mesure des siècles et de leurs différents apprentissages, les dragons ont grandis, apprit à se battre, à éveiller leur esprit et à user de la magie. Mais lors du dernier réveil, alors que la végétation, les animaux et l’homme avaient pris possession de la Terre, la mère dragon ne se réveilla pas. Naquirent alors la colère et la haine pour les dragons.

L’intrigue se met tranquillement en place, avec une longue introduction, pour comprendre ce monde peuplé de dragons immortels, qui se cachent parmi les hommes, sous forme humaine. Leur emprise semble sans limite, avec différents clans, ou sectes. Des hommes sont dotés aussi de magie, grâce aux reliques de dragon. Pour sauver le monde des dragons, les oracles prédisent que seul un petit garçon, caché par les bédouins, pourra provoquer la chute de la Reine des Dragons. La bande dessinée dévoile une histoire surprenante, riche, assez dense et pleine d’action, et de magie. Le récit est curieux, fantastique, et l’on se demande comment tournera la suite, avec cette chute ou non des dragons. Le personnage principal, ou plutôt secondaire, le jeune enfant censé faire disparaître les dragons, est trop peu présenté, dans ce premier tome, aussi les questionnements restent nombreux. Le dessin est beau et soigné, très immersif de par l’ambiance et les tons sombres, les jeux de lumière.

L’amulette de Saladin est le premier tome du diptyque fantastique Ouroboros, des éditions Soleil. Un album surprenant, abordant le sujet des dragons, sous un aspect curieux, intéressant, qui reste à développer et à découvrir dans le second tome à venir.

