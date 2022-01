Les 5 Terres, tome 7, L’heure du cadeau

L’heure du cadeau est le septième tome de la série Les 5 Terres, des éditions Delcourt, mais aussi le premier d’un nouveau cycle, celui de Lys. Une bande dessinée de Lewelyn, un collectif de scénaristes et Jérôme Lereculey, parue en décembre 2021, à retrouver, également, en version noir et blanc.

Sur la mer, un navire arrive vers un port. Keona débarque bientôt, elle est accueillie par son grand frère Boken. Il semble ravi de la retrouver et lui souhaite la bienvenue au pays. Dans les canaux d’Alysandra, une famille découvre la ville. La mère est sur le devant du petit bateau, pour présenter la ville à ses enfants. Elle explique qu’Alysandra est la plus grande ville de tout Lys, mais aussi la plus belle. La cité se compose de quinze quartiers, qui forment des anneaux de plus en plus petits, resserrés autour du palais royal. Tout cela est relié par des canaux, comme ils l’empruntent actuellement. Ils se trouvent dans le douzième quartier, celui des teinturières et aperçoivent le palais où habite la reine. Les enfants se demandent s’ils iront à l’école en canaux. Leur mère explique qu’il y a aussi des rues pour se déplacer à pied.

Le récit est bien posé, présentant de nouveaux personnages, ainsi qu’une nouvelle terre, celle de Lys. Le royaume des singes s’ouvre à nous, pour présenter l’arrivée de Keona auprès de sa royale famille, mais bien d’autres clans et personnages aussi. Alissa sort de prison pour rejoindre son clan et compte bien mettre la main sur la personne qui l’a dénoncé. Des étudiantes en archéologie tentent de faire leurs preuves et partent en excursion, dans la jungle hostile. Un nouveau commissaire examinateur prouve à plusieurs reprises ses compétences… D’autres personnages sont également présentés, dans cette bande dessinée captivante, mais les points communs, les rapprochements et l’intrigue ne sont pas encore réellement dévoilés, ils se mettent en place. Cependant, il y a des questionnements, de l’action, du suspense, qui permettent d’accrocher facilement. Le dessin est toujours plaisant et travaillé, présentant un univers anthropomorphique fascinant.

