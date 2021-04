Les bienfaits de l’huile de CBD pour la santé

Les bienfaits du cannabis continuent de faire l’objet de controverses dans le domaine du bien-être et de la médecine. Mais comme de plus en plus de médecins, de scientifiques et de consommateurs font l’expérience des nombreux avantages surprenants de l’huile de CBD.

Longtemps ignoré par le grand public, le cannabidiol est aujourd’hui sous les feux de la rampe en Europe. Particulièrement prisé pour ses nombreux bienfaits pour la santé, il peut être consommé en infusion, sous forme de gélules ou sous forme d’huile.

Si vous effectuez une recherche en ligne, vous trouverez de nombreux blog CBD et sites web prétendant vendre des huiles et des produits CBD de haute qualité. Toutefois, vous ne devez acheter les meilleures fleurs de CBD en ligne qu’auprès de fournisseurs fiables.

Qu’est-ce que le CBD ?

Le CBD (Cannabidiol) est dérivé de la plante de chanvre et peut apporter un certain nombre de bienfaits différents au corps et à l’esprit. Cependant, contrairement à la plante de cannabis, le CBD ne contient pas de THC, qui est responsable de la sensation de défonce et d’euphorie que procure cette drogue récréative. Extrait des fleurs et des bourgeons de la plante de chanvre, le CBD est pressé en huile et est de plus en plus populaire pour traiter, et même prévenir, un large éventail de problèmes de santé dans les États où la marijuana médicinale est désormais légalisée. L’huile de CBD est plus forte et plus naturelle que la plupart des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Les bienfaits de l’huile de CBD

L’huile de CBD a un profil de sécurité supérieur à celui de nombreux autres médicaments et ne présente aucun risque de surdose ou de dépendance. Ainsi qu’il n’est pas intoxicant.

Le CBD offre un large éventail d’avantages pour la santé. Parmi ses divers avantages on peut citer :

Un anti-inflammatoire puissant

L’huile de CBD est une solution très efficace pour traiter la douleur et réduire l’inflammation. Grâce à ses capacités anti-inflammatoires et antidouleur, elle permet de soulager les douleurs chroniques et neuropathiques.

L’avantage de l’huile de CBD est qu’elle contient une quantité infime de THC, voire 0 % chez certains fournisseurs. Elle permet de soulager les douleurs sans avoir l’impression d’être “défoncé” et “paranoïaque” et en restant dans le cadre légal, qui accepte un maximum de 0,2% de THC dans les produits.

La prise de cannabidiol sous forme d’huile CBD est revendiquée comme n’ayant quasiment aucun effet secondaire. C’est pour cette raison que de nombreux laboratoires tournent autour de cette molécule pour développer des procédés, notamment en la rendant plus accessible aux patients à risques, comme les enfants ou les personnes au système immunitaire fragile.

Un traitement efficace contre l’anxiété et le stress

Pour garder le cap malgré le stress quotidien, des millions de personnes prennent régulièrement des antidépresseurs, ce qui n’est pas sans effets secondaires. Jusqu’à 66% des patients sous antidépresseurs connaissent des maux de tête récurrents, des problèmes sexuels et des troubles neuromoteurs.

En revanche, l’huile de CBD répond aux besoins de relaxation sans aucun effet néfaste. Elle permet de traiter le stress et ses différentes manifestations :

L’anxiété

La dépression

Essoufflement

Sensation de grande fatigue…

Santé cardiaque et pression artérielle

De nouvelles recherches publiées cette année par l’American Society for Clinical Investigation indiquent que le CBD pourrait être un traitement naturel efficace pour réduire l’hypertension artérielle.

Une étude a révélé que l’utilisation d’huile de CBD réduisait la pression artérielle systolique au repos et le volume de l’attaque chez les sujets exposés au stress. Les chercheurs ont conclu que les propriétés de régulation de l’anxiété du CBD étaient responsables de la baisse de la pression artérielle, ce qui, en fin de compte, a favorisé la santé cardiaque. Les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires de l’huile de CBD peuvent également contribuer à prévenir les maladies cardiaques.