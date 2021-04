Les gens de rien – Jusqu’au printemps

Jusqu’au printemps est le premier tome de la nouvelle série de Charles Masson, Les gens de rien. Une bande dessinée touchante, parue aux éditions Delcourt, en mars 2021, qui présente une vieille femme qu’il a rencontrée en consultation, arrivée trop tard pour soigner un cancer.

Elles étaient deux jeunes femmes parties en colonies de vacances. C’était la première fois qu’elles voyaient la mer. Louise était en maillot de bain dans l’eau, tandis que Marie préférait le calme et lire. Mais son amie finit par la convaincre et Marie allait lui prouver qu’elle savait nager ailleurs que dans le Rhône. Les deux jeunes femmes avaient dû apprendre à nager, avant de rejoindre la colonie. Aussi, elles s’y étaient essayées devant les usines et les Gitans. Avec l’aide de bouées, pour commencer, puis en un mois elles finissaient par flotter comme des grenouilles dans les Dombes. Si elles voulaient partir en Corse, en colonie, elles avaient dû mentir au directeur et apprendre à nager rapidement ! Elles avaient finalement réussi, puisqu’elles étaient maintenant monitrices en colonie en Corse, profitant de la mer, du beau temps, du dépaysement et des enfants…

Charles Masson a rencontré cette mamie touchante en consultation. Elle vieille dame chaleureuse et simple est arrivée trop tard pour soigner un cancer à la gorge, alors il va tenter de l’accompagner, avec des collègues, jusqu’à l’issue certaine et triste de cette maladie, jusqu’au printemps, la saison préférée de Marie. La patiente a une belle personnalité et une force de caractère qui vont toucher l’auteur. Ainsi, après la mort de cette femme, qui l’avait déjà ému, il va apprendre la vie de cette patiente, racontée par sa meilleure amie, venue un jour pour se livrer simplement et le remercier… La bande dessinée est réellement touchante, pleine de douceur, de compassion, de joie de vivre, de bonheurs simples, malgré la gravité de la maladie et son issue fatale. Ainsi débute la nouvelle série Des gens de rien, avec cette institutrice discrète, sans famille, indépendante et exemplaire, dévouée à ses « sans dents » à qui elle apprenait à lire. Le dessin est rond, fluide dynamique, jouant parfois avec les ombres, et beaucoup avec un choix de couleurs restreint.

Jusqu’au printemps est le premier tome de la nouvelle série Les gens de rien, des éditions Delcourt, présentant une patiente de l’auteur, une mamie qui l’a touché, presque bouleversé, faisant d’une rencontre une belle histoire à découvrir, une vie simple et belle, et pourtant singulière et marquante.