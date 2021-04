M&M’s – Les nouveaux Choco Eggs à déguster

M&M’s innove sur le segment des petits œufs, proposant ainsi une nouveauté pour les fêtes de Pâques. Les Choco Eggs sont de petits œufs en chocolat, au format idéal pour la chasse aux œufs et à savourer et partager par la suite, tant pour les petits que pour les grands.

Pour fêter Pâques, la marque M&M’s innove de nouveau sur le segment des petits œufs en chocolat, pour 2021, avec les gourmands Choco Eggs, à cacher dans les jardins ou dans les maisons ! Enveloppés de jolis papiers aluminium colorés, pour les cacher et les protéger, les petits œufs sont aussi à savourer et déguster.

Ils se présentent en sachet de 200g, fermé hermétiquement. Une attache permettra de rattacher le sachet, une fois celui-ci ouvert. Les œufs sont fondants et croquants, au chocolat au lait, avec à l’intérieur des petits M&M’s de couleurs, comme Rouge. En effet, les Choco Eggs sont de petits œufs au chocolat au lait, avec des inclusions de mini M&M’s chocolat, qui apportent cette petite note croquante sous les dents. Aussi beaux que bons, les petits œufs raviront les enfants qui pourront faire une chasse aux œufs colorés et les grands qui pourront également s’amuser à les savourer.

Une idée gourmande pour réunir la famille autour d’un jeu et d’un moment de gourmandise, avec des œufs à retrouver dans les buissons ou les jardinières, et à déguster et partager. Les couleurs sont plutôt pastel, douces, rappelant la douceur du printemps, pour ces premiers jours ensoleillés, où l’on aime à profiter de l’extérieur, avec les enfants.

M&M’s, marque d’un grand groupe américain, innove de nouveau pour les fêtes de Pâques, proposant de cacher partout les Choco Eggs, avant de les partager et de la savourer, présentant la douceur et le fondant du chocolat au lait et le croquant des mini M&M’s chocolat.

