Yodi : Mon avis sur les produits poudre “Trio d’huiles” & “Nutritive Argan”

Yodi est une marque qui conçoit la beauté de façon différente et unique. Elle a eu envie de miser sur des soins en poudre qui se transforment en mousse pour nettoyer nos visages et purifier nos cuirs chevelus. Curieuse et interrogative, j’avais envie de découvrir deux produits phare de la marque pour m’en faire un vrai avis à vous transmettre. Alors, ai-je été conquise ?

L’histoire de Yodi

On dit de la marque Yodi qu’elle est innovatrice du fait que ses soins se composent essentiellement de poudre : « la cosmétique du futur ». Elle a eu envie de proposer une gamme épurée de produits essentiels à nos routines sans ingrédients superflus. Les soins sont donc concentrés en actifs naturels, sans eau, sans conservateurs et sans additifs. Elle pousse son engagement encore plus loin, puisqu’elle s’engage auprès de l’environnement avec cette idée d’économiser de l’eau, ainsi que ses packagings en aluminium recyclables à l’infini. En effet, seules quelques gouttes suffisent à faire mousser les produits ainsi qu’à les rincer. Autre particularité de la marque : la présence d’un prébiotique dans les formules qui agît comme protecteur de nos peaux sensibles. Bien sûr, les formulations sont vegan et d’origine naturelle.

Yodi : Mon avis sur la marque

En testant les produits Yodi, je me suis d’abord rendu compte à quel point il était compliqué de changer ses habitudes. Encore plus lorsqu’on a une routine de soins bien établie, avec un jeu de textures plus ou moins différentes. Aussi, lorsque j’ai vu que le nettoyant visage Yodi n’était autre que de la poudre, j’étais complètement perdue. Puis, je me suis forcée à sortir de ma zone de confort sans trop de conviction, jusqu’à ce que je teste le produit pour la première fois.

Mon avis sur le nettoyant poudre visage « Trio d’huiles » de Yodi

Le nettoyant poudre « Trio d’huiles » de Yodi m’a scotché. Je m’attendais à tout sauf à cela… J’étais conquise dès la première utilisation. J’ai suivi à la lettre les conseils prodigués par la marque : déposer l’équivalent d’une demi-cuillère à café de poudre dans le creux de sa main, mouiller légèrement, faire mousser et nettoyer sa peau avec de légers mouvements circulaires. Je pensais que cela allait être contraignant alors que pas du tout.

Au bout de 2-3 utilisations, le geste devient plus naturel et donc plus agréable.

Lorsque la poudre est au contact de l’eau, elle se transforme en une mousse aérienne. J’ai d’abord été surprise par la douceur de la texture. Je ne m’attendais pas à cela du tout. Je ne sais pas pourquoi, je m’étais mis dans la tête que cela pourrait être asséchant pour ma peau sensible et réactive. Hé bien pas du tout, bien au contraire même. Je n’ai pas eu la peau qui tiraille comme je peux l’avoir régulièrement lorsque je me nettoie le visage avec des produits qui me correspondent plutôt bien. Pour la première fois depuis très longtemps, ma peau n’a pas souffert de rougeurs localisées (joues, menton). Et je tiens à préciser qu’elle est bien plus douce également, sûrement les huiles végétales bio dans la formule : huile d’argan, huile de carthame, huile de chanvre, et même un prébiotique.

J’ai utilisé ce nettoyant jusqu’à la fin de la bouteille pour vous donner un vrai avis sur mon ressenti. Je conseille ce nettoyant à toutes les peaux réactives, sensibles également. Si vous avez une eau calcaire chez vous, la poudre est idéale puisqu’elle ne contient pas d’eau et que pour la faire mousser il n’en faudra que quelques gouttes. Les peaux mixtes à grasses ne seront pas en reste puisque Yodi propose le nettoyant « Charbon purifiant » qui va agir comme un soin détox, idéal aussi sur les peaux à imperfections.

« Nutritive Argan » : Le shampoing vegan poudre au prébiotique

Ceux qui me suivent savent que je souffre de mésaventures capillaires : sécheresse cutanée, dermite séborrhéique chronique, la belle vie quoi !… Du coup, j’étais curieuse et inquiète la fois d’utiliser le « Nutritive Argan » de Yodi. Et je dois reconnaître que j’ai beaucoup de mal à m’habituer à la poudre pour le shampoing. J’ai mis longtemps à trouver le bon dosage, cela ne moussait pas assez à mon goût, bref je suis partagée sur ce point.

Côté résultats en revanche, je dois avouer que je suis bluffée. En deux utilisations, j’ai divisé par deux les plaques de sécheresse localisées sur mon crâne. Et rien que pour cela, je n’ai plus envie de m’en séparer !! Je ne suis pas en train de dire que ce produit fait des miracles, mais en tout cas il n’agresse pas la peau puisqu’il est formulé sans eau et sans conservateurs. Il agit donc comme un soin détox pour le cuir chevelu. Côté compo’, il ne contient que 9 ingrédients d’origine naturelle et est enrichi en huile d’argan Bio, aloe vera Bio, protéine de pois ainsi qu’un prébiotique. De plus, il semble raviver le cheveu dans le sens où j’ai retrouvé une épaisseur de dingue (presque un peu trop…). Les cheveux bouclés vont adorer !

Pour conclure

Si j’ai mis un temps à m’habituer à la texture poudre, je dois dire qu’à ce jour le geste se fait bien plus naturellement, c’est plutôt chouette. J’aime aussi l’idée de pouvoir faire un petit geste pour la planète tout en me faisant plaisir. Yodi est une marque qui prouve qu’il est possible de voir la beauté différemment sans minimiser l’importance de prendre soin de notre peau au quotidien. Je valide !