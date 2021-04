L’Odyssée de Pénélope – Deuxième chant

Deuxième chant est le deuxième tome de la série pleine d’humour de L’Odyssée de Pénélope, paru aux éditions Soleil, en mars 2021. Une bande dessinée originale et drôle, de Bernard Swysen et Christian Paty, qui réinterprète le mythe homérique, avec Pénélope qui tente de retrouver Ithaque et les siens…

Poséidon est en colère, la petite dinde de Pénélope a réussi à crever l’œil de son fils, le cyclope Polyphème. Aussi, pour le venger, il avait demandé à Triton de s’en charger, mais à chaque tentative, l’homme sirène a lamentablement échoué. En attendant la reine d’Ithaque vogue toujours en affichant une insolente bonne santé, ce qui met en rogne le dieu des océans. A bord du navire de Pénélope, les filles ne voient pas le bout de leur voyage et s’impatientent. Pénélope s’énerve et affirme que si Lampédo pose encore une fois la question, elle la balancera par-dessus bord ! Antiope ne laisse pas faire les choses et affirme que tout le monde aimerait bien revenir à la maison. Marpésia rappelle également qu’elles devaient juste aller chercher Ulysse à Troie, alors qu’il est déjà rentré à Ithaque, lui !

L’aventure se poursuit pour Pénélope, ses trois amies et le chien Argos, qui n’ont pas fini d’en voir. Alors qu’ils sont complètement perdus en mer, on sent que la tension monte entre les filles qui doivent pourtant se serrer les coudes pour tenter de s’en sortir. Pendant leurs nouveaux périples, les filles vont croiser Chiron le passeur squelettique, aux portes de l’Enfer et Cerbère, entre autres, avant un voyage dans le temps. Les héroïnes ne sont pas épargnées dans ce deuxième tome. En effet, la bande dessinée est pleine de rebondissements, d’action et d’action, sans oublier l’humour qui règne, tant par les situations cocasses, que par leurs dialogues. Le récit est dynamique, drôle et plein de péripéties, pour cette réinterprétation du mythe plutôt bien menée. Le dessin est expressif, rond et humoristique, très plaisant.

