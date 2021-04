Le temps est venu pour vous de gagner en confort et en sécurité. Comment ? En installant des portes de garage enroulable automatiques en aluminium. Les portes enroulables automatiques en aluminium sont fantastiques à installer dans une communauté de propriétaires. Bien qu’il soit également vrai que celles-ci peuvent être très utiles si vous disposez d’un local commercial.

Pourquoi installer une porte de garage enroulable en aluminiun

En outre, vous avez toujours la garantie que ces portes ont une finition en aluminium. Et nous connaissons tous les grandes propriétés de ce matériau. Il vous garantit une porte pour presque toute une vie.

Plus besoin de monter et descendre constamment de la voiture pour ouvrir votre porte de garage, car il s’agit d’une porte de garage motorisée. Et vous verrez les minutes que vous économiserez tout au long de l’année en plus d’avoir la possibilité d’accéder directement à votre maison par votre garage.

Ces portes automatiques à enroulement sont idéales pour les locaux ou les garages qui souhaitent optimiser l’espace. La porte s’enroule jusqu’au plafond et n’occupe pas un mètre carré de plus que nécessaire. Elle est évidemment disponible en tant que porte de garage sur mesure.

Comment acheter des portes de garage motorisées

L’une des choses les plus importantes est de mesurer la taille de votre porte. Dès que vous aurez pris les mesures, le fabricant commencera à la fabriquer exclusivement pour vous dans son usine de fabrication de portes. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un produit personnalisé puisque nous parlons d’une porte de garage sur mesure.

Pour que votre porte automatique fonctionne sans problème, vous devrez également choisir les bons mécanismes. Le principal est le moteur. Un bon moteur garantit que votre porte s’ouvre et se ferme correctement, sans bruit et sans interruption. Le poids de la porte automatique doit déterminer la puissance du moteur.

Vous pouvez alors opter pour une série d’éléments de sécurité tels que des cellules photoélectriques qui interrompent son processus d’ouverture ou de fermeture au cas où elle détecte un objet. Dans une communauté de résidents, où il y a du trafic piétonnier et bien sûr des enfants, il est dans votre intérêt d’avoir un de ces systèmes de sécurité.