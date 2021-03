Les gourmandises chocolatées de Révillon pour Pâques 2021

La fête de Pâques approche à grands pas et avec elle son lot de gourmandise. Et nous savons que vous êtes nombreux à attendre ce rendez-vous sucré durant lequel nous vous présentons les surprises chocolatées de Révillon. Prêts ?

Des chocolats pour petits & grands

Qui a dit que Pâques était seulement réservé aux enfants ? Pas Révillon en tout cas ! Parmi sa sélection de chocolats, le chocolatier propose les grands classiques type œuf, poule et lapin, ainsi que des petites nouveautés très gourmandes.

Ajouter un peu de folie à nos dégustations avec « La gamme partage »

Révillon avait envie d’ajouter un peu de folie à nos dégustations grâce à “La gamme partage”. Elle se compose de deux délicieuses recettes, à savoir “Les guimauves noir & lait avec citations et anecdotes” ainsi d’un “Trio de lapins lait” sur le même principe. Le but étant de s’offrir un moment de convivialité autour d’une dégustation ludique grâce aux différents messages. Un peu comme à Noël finalement avec les fameuses papillotes Révillon. Nous validons l’idée en tout cas !

Quand Révillon surprend avec ses recettes… BIO !

Oui, vous avez bien lu ! Cette année, Révillon nous fait la surprise de proposer deux coffrets portant la mention BIO avec « La poule chocolat noir » et « La poule chocolat au lait ». Soit, deux grands classiques que nous sommes encore plus tentés de glisser dans nos caddies. Une fois encore, les moulages sont superbes et ils sont remplis de garnitures gourmandes. D’autres formes tout aussi traditionnelles sont proposées en dehors de la gamme BIO avec le fameux lapin et ses lapinous ou encore le poisson accompagné de sa friture. Ils sont disponibles au chocolat au lait ou noir pour répondre aux goûts de chacun.

Des petits formats tout aussi gourmands

Nous apprécions de Révillon propose également des coffrets plus petits de façon à satisfaire les envies de chacun. Au programme, 3 recettes d’œufs double sensation (dont un au caramel) ou encore la friture disponible au chocolat lait et blanc.

Vous l’aurez compris, Révillon a pensé à tout le monde cette année pour Pâques. Alors, quel coffret allez-vous glisser dans votre chariot cette année ? Dites-nous tout cela en commentaire…