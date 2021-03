Le Bazar du zèbre à pois de Raphaëlle Giordano aux Éditions Plon

Raphaëlle Giordano nous fait le plaisir de publier son nouveau roman “Le Bazar du zèbre à pois” aux Éditions Plon. Un livre riche en rebondissements autour d’un thème commun : gagner en confiance, oser se libérer de ses peurs pour avancer. Si vous êtes sensible à la plume de l’auteure, n’hésitez pas à découvrir ce que nous avons pensé du roman.



Synopsis

“Basile, inventeur au génie décalé, vient d’ouvrir une boutique comme il n’en existe pas : “Le Bazar du zèbre à pois. Objets provocateurs”, est-il écrit sur la devanture. Des créations pleines d’humour et de poésie, véritables déclencheurs d’émotions, de sensations et de réflexions. Un lieu à vivre et à rêver. De quoi bousculer les habitants de cette petite ville conventionnelle où il a grandi. Un soir, le carillon de la porte d’entrée retentit, un grand ado apparait, voilà Arthur.

Arth’ pour les intimes, qui exprime ses colères à ciel ouvert grâce au street art, fâché qu’il est avec le système qui n’a pas l’air de vouloir lui laisser une place… au grand désespoir de sa mère Giulia, “nez” talentueux, désabusée de cantonner son talent à la conception de déodorants. Mettez certaines personnes en présence : il ne se passe rien. Mettez-en d’autres ensemble et, soudain, c’est un feu d’artifice. Entre Basile, Arthur et Giulia, c’est une rencontre-silex”.

Mon avis sur le livre

Après avoir dévoré “Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une” j’étais pressée de découvrir “Le Bazar du zèbre à pois”. J’ai de suite accroché avec le titre que je trouvais assez énigmatique. C’est d’ailleurs ce qui m’a donné envie de le lire.

“Le Bazar du zèbre à pois” raconte l’histoire de personnages qui ne se connaissent pas, pourtant liés les uns aux autres, au travers d’activités communes. Il faudra quand même quelques chapitres pour profiter de ce lien et se saisir de l’intrigue. J’ai beaucoup accroché avec le personnage de Basile, le responsable du bazar à pois : la force tranquille. J’ai aimé la relation qu’il entretient avec le jeune Arthur et cette façon si douce de tenter de le “remettre sur le droit chemin”.

On retrouve bien le côté feel-good de Raphaëlle Giordano qui tente de nous transmettre les clés pour aborder la vie différemment. Elle nous guide dans l’acception de soi, dans le positivisme également. Des passages autour du développement personnel sont intégrés à l’intrigue de façon judicieuse. Aussi, si vous êtes à la recherche de pistes pour vous sentir mieux au quotidien, je vous le conseille vivement. Il y aura sûrement un personnage qui vous permettra de vous identifier de façon à vous plonger plus facilement dans l’intrigue.

Dans ce dernier roman, l’auteure a même eu envie de rajouter une touche de magie… je ne vous en dis pas plus et vous conseille de le découvrir…