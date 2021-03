Wombs Tome 1 – Akata Manga

Partagez





Nouveau shonen en vue : Wombs chez Akata Manga, se déroule en 5 tomes, dont le premier nous laisse entrevoir du très bon manga sci-fi !!

Au fil des années, une guerre de pouvoir et de ressources s’amplifie sur la planète Jasperia. Les First, première vague de colons sont attaqués par la génération des seconds. Pour la contrer, une section spéciale est créée : les « Wombs ». Composée exclusivement de femmes, cette unité acquiert le pouvoir de se téléporter, grâce à l’insémination d’un « artéfact » parasite dans leur utérus … Un « plus » non négligeable dans la stratégie d’attaque.

Paru le 11 Mars 2021.

Le décor :

Sur une base militaire, l’heure est grave. Il est tant de rapatrier les différentes divisions en plein combat. En 5 secondes, c’est chose faite grâce à la téléportation. Malheureusement, il y a nombres de blessées graves, et une équipe entière perdue. La Générale Almare a du mal à s’en remettre et constate l’évidence : « Nous ne pouvons plus nous envoler ».

Sur la base militaire de l’armée d’Hast, au sud de la forêt primaire … une flopée de nouvelles recrues écoute le discours de « bienvenue ». Dans les rangs, la jeune Oga, arrachée, comme toutes les autres jeunes femmes, à leur famille pour faire partie du bataillon des forces spéciales de transfert.

Elle se rappelle le jour où elle a reçu son ordre d’affectation. La vie paraissait si simple, au milieu des vignes … Maman a fondu en larmes dans les bras de son frère. Et Lalo, son fiancé, lui a même proposé de fuir. Fuir pour essayer d’avoir une vie normale, en revendiquant son droit d’avoir un enfant. Car, ce ventre lui appartient. Mais, Oga a choisi … elle lui a fait la promesse de revenir, et elle n’est jamais allée au rendez vous.

La voila à présent dans les rangs des Wombs, prête à servir sa patrie. Prête à « donner » son ventre à ce que l’on appelle : un Nibas …

Le point sur le manga :

Un manga sci-fi féminin, fait par une femme ! Après avoir reçu plusieurs prix d’encouragements au Japon, nous découvrons le trait et le talent de la mangaka Yumiko Shirai, grâce aux Éditions Akata. Wombs se veut habile et démesuré !

De la vrai bonne sci-fi, avec un sujet central : l’utilisation du corps de la femme comme « incubateur » d’une bestiole inconnue, qui permet sa transmutation d’un espace à un autre : autant vous dire que c’est fascinant ! L’actrice nous immerge dans un monde en guerre. Mais surtout, dans l’intimité de la protagoniste principale qui voit sa vie bouleversée par son « engagement ». On suit son apprentissage en tant que soldat, puis, en tant qu’unité de transfert d’humains et de matériels, avec ses doutes, ses peurs, ses rancoeurs … ses regrets. Elle doit aussi faire face aux moqueries douteuses des soldats masculins, et supporter ce « nouveau » corps transformé …. Une palette incroyable de sujets abordés, dans les prémices ce premier tome.

Ma conclusion :

Wombs est une vrai surprise dans un monde manga où on voyait beaucoup trop de fantasy fleurir !!! Ici, on parle sci-fi « high level » avec un scénario d’une efficacité redoutable. Un premier tome, aux Éditions Akata, qui arrive à passer au dessus des standards avec intelligence grâce à un concept surprenant, et une immersion totale dans un monde, une vie, pour que le lecteur ressente le tout dans son propre être !! La suite promet de continuer dans un registre étourdissant !