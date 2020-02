Les guerres secrètes des fourmis, de Cleo Bertelsmeier

Biologiste enseignant à l’université de Lausanne en Suisse, Cleo Bertelsmeier a dégainé sa plume pour livrer les secrets des fourmis. Paru aux éditions Favre en fin d’année 2019, je vous présente « Les guerres secrètes des fourmis ».

Résumé :

Un ouvrage passionnant qui dévoile la surprenante complexité des stratégies guerrières des fourmis et plus largement de leurs structures sociales, comportements et modes de communication.

Organisées, disciplinées, dévouées… autant de termes que l’on retrouve fréquemment pour décrire les fourmis. Si vous avez déjà observé des colonnes de fourmis aller et venir sur votre terrasse, ce sont sûrement ces mots qui vous sont venus à l’esprit. On ne peut effectivement s’empêcher de s’émerveiller devant leur organisation invisible, sans petits chefs qui leur crient dessus, sans ordre apparent.

Pas étonnant que des penseurs, philosophes et scientifiques de tous bords – monarchistes, anarchistes, communistes, féministes, capitalistes… – aient pris les fourmis comme des exemples parfaits de la société telle qu’ils l’envisageaient. Mais il y a un point fondamental que nous semblons tous ignorer : les sociétés de fourmis ne sont pas harmonieuses! Qui dit coopération, dit aussi conflits.

La vie en société génère des guerres à tous les niveaux, entre mâles et femelles, enfants et parents, entre castes et entre colonies. Certains conflits sont violents, comme les guerres entre colonies, les fourmis y déployant de véritables stratégies militaires, la mise en esclavage de fourmis d’une autre espèce ou encore l’explosion de fourmis kamikazes lors d’attentats-suicides. D’autres conflits sont plus discrets. Par exemple, chez certaines espèces, le sperme du mâle éjecte le matériel génétique de la mère de son ovule… permettant au père d’être l’unique parent de sa progéniture.



Ces différents conflits sont au coeur de la recherche actuelle sur les fourmis. Quelle est leur origine, quelles stratégies d’apaisement existent, comment plusieurs espèces arrivent-elles à coexister? Pourquoi n’y a-t-il pas d’espèce « super-dominante » qui extermine les autres? Partons à la découverte des sociétés de fourmis, des luttes qui les animent et des tromperies et manipulations subtiles qui les habitent !

À propos du livre

Saviez-vous que les fourmis avaient des poils ? Vous doutiez-vous qu’il existe plus de 15000 espèces de fourmis différentes ? Ou encore, pensiez-vous que les fourmis mâles ne pouvaient produire que des fourmis femelles ?

Dans « Les guerres secrètes des fourmis », Cleo Bertelsmeier, professeure à l’Université de Lausanne, livre tous les secrets des fourmis. Étudiées depuis longtemps, on rapproche souvent les colonies de fourmis à nos sociétés modernes, à tort ou à raison. Cleo Bertelsmeier passe donc un petit coup de balai sur diverses croyances. Par exemple « les fourmis sont des travailleuses acharnées » ne semble pas si véridique que ça. Elle propose ainsi un coup d’oeil neuf sur des recherches plus récentes.

Armée d’une bibliographie étayée et de sources diverses, l’auteure passe à la loupe différents principe chez les fourmis. Elle aborde notamment le travail, la reproduction et les guerres territoriales, entre autres. De surcroît, elle arbore un langage accessible à tous et à toutes pour nous faire démêler le vrai du faux. En effet, elle vulgarise, non sans un peu d’humour, de nombreuses recherches scientifiques. Le livre est d’ailleurs parsemé de chouettes photographies illustrant le propos. En un peu moins de 200 pages, elle révèle les secrets des fourmis, ces petits animaux si passionnants !