L’apnée est un ouvrage de Phil Simha et Nik Linder, paru aux éditions Glénat, en janvier 2020, invitant découvrir cette pratique et à s’y former. Une discipline à porter de tous, à débuter en piscine, pour reprendre aussi son souffle et se relaxer.

Après une préface de Guillaume Néry, champion et recordman du monde, c’est un sommaire très complet qui est à retrouver. Ainsi l’on découvre, dans un premier chapitre, toutes les généralités, autour du matériel, de la respiration, de la méditation et du moral, de la sécurité et de l’entrainement. Les chapitres suivants présentent différentes apnées, la statique, la dynamique, la profonde et le style de vie.

Le livre est très bien détaillé et découpé, pour s’y retrouver facilement et rapidement, et comprendre efficacement cette discipline. De la description du matériel, à la pratique même, en passant pour le mental, la gestuelle et la respiration, tout est très bien expliqué, pour réussir à apprendre à respirer et à pratiquer l’apnée. Un relâchement bienfaisant, qui invite aussi à apprendre à se détendre physiquement et mentalement. Le guide est autant pour les débutants que pour les apnéistes plus aguerris, avec des clés pour perfectionner la pratique et profiter de leur plongée. Des nombreuses photographies accompagnent les chapitres, illustrant aussi certaines techniques.

La magie des profondeurs, les océans en péril séduisent de plus en plus, tout comme le fait de réapprendre à respirer avec cette discipline. Une maîtrise et un bienfait, autant physique que psychologique, qui voient de plus en plus de pratiquants, des apnéistes qui vont apprendre à respirer, à se relâcher, à se détendre. La progression est facile, invitant à découvrir une nouvelle façon de vivre, de respecter son corps, mais aussi la nature, avec la plongée en mer.

L’apnée – Techniques, secrets et philosophie de la plongée libre est un ouvrage très complet et utile, autant pour les débutants que pour les apnéistes aguerris. Un guide pratique, qui va de l’apprentissage au bienfait, de la pratique en piscine à celle en mer, tout en passant par le matériel et l’entrainement.