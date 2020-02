La cour des miracles – Livre deuxième, Vive la reine !

Vive la reine ! est le deuxième tome de la série La cour des miracles, de Stéphane Piatzszek et Julien Maffre. Une bande dessinée, parue en janvier 2020, aux éditions Soleil, qui propose de poursuivre l’aventure palpitante d’un célèbre pouvoir monarchique né au Moyen Âge.

Paris semble paisible. Dans les rues de la capitale, une voiture passe. A l’intérieur, monsieur de La Reynie observe la population. Il voit surtout les mendiants qui embêtent les nobles gens, lorsque, tout à coup, l’un d’eux vient lui voler son chapeau ! L’homme est surpris et agacé. Il arrive bientôt à la Bastille. Là, des femmes sont en partie dénudées, pour être marquées au fer, avec une fleur de lys. Parmi elles, la marquise qui est également marquée. Dans un bureau, avec les généraux et tous ses hommes, La Reynie rappelle que la fille sera bientôt dans un bordel aux Amériques. Le fils, quant à lui est déjà six pieds sous terre et le père pourrit au cachot. Il évoque que la tête de la Cour des miracles est décapitée, mais que malheureusement les gueux n’ont jamais été aussi nombreux à Paris. Leur travail est loin d’être fini…

L’état économique du pays est catastrophique, les gueux sont partout et le roi veut s’en débarrasser. Aussi, le lieutenant criminel de La Reynie a pour mission de s’occuper de toute cette vermine. Il a commencé fort, car le fils d’Anacréaon est mort, le roi est en prison et la fille sur le point d’être embarquée comme prostitué pour les Amériques. Mais le sort va en décider autrement, la marquise va réussir à s’enfuir pour arriver à temps à la nouvelle élection du roi des gueux. La bande dessinée offre une lecture assez fluide et plaisante, qui est bien découpée. Le scénario est ainsi maîtrisé offrant une aventure palpitante à découvrir, avec les personnages qui se mettent en place, petit à petit, de notamment de grandes figures, dans cette grande fresque historique assez sombre. Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait structuré, malgré tout fluide, présentant quelques belles scènes à découvrir, et une ambiance particulière.

Vive la reine ! est le deuxième tome de la série historique La cour des miracles. Une bande dessinée qui présente l’aventure palpitante d’un célèbre pouvoir, agissant en marge de la cour du roi, la cour des miracles dirigée par le grand coësre.