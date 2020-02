Le grand lit de Léon est un nouvel album, à paraître le 19 février 2020, aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Pastel. Un livre d’Emile Jadoul, qui vient compléter Les aventures de Léon, dans lequel, le petit pingouin grandir…

Ça y est, Léon est assez grand pour dormir dans un grand lit ! Le pingouin est fier. Il essaie d’aider son papa à monter le grand lit, dans les escaliers. En haut des marches, Marcel souffle. Une fois dans sa chambre, Marcel constate que son nouveau lit est vraiment grand ! Dans la chambre d’à côté, Marcel, lui, va dormir dans le petit lit de Léon. Le petit pingouin souffle, il n’est pas content. Il veut, lui aussi, un grand lit comme celui de Léon. Maman va le rassurer et le consoler. Elle lui explique, en souriant, que lorsqu’il sera grand, il aura, lui aussi, un grand lit.

Le récit est simple, et pourtant doux et plaisant, parfois amusant. Il invite les jeunes lecteurs à suivre les aventures quotidiennes de Léon, le petit pingouin, qui grandit. En effet, le héros va changer de lit, il va en avoir un grand. Une fierté pour l’animal qui n’arrête pas de complimenter et de répéter qu’il a un grand lit, tandis que son petit frère est triste de n’avoir que le petit lit de Léon. Les jeunes lecteurs vont s’amuser de cette situation qui va bousculer le quotidien des deux pingouins, offrant un final surprenant et attendrissant. Le texte est simple et efficace, parfait pour les jeunes lecteurs et avec beaucoup de dialogues, animant ainsi l’histoire. De grandes illustrations sont à découvrir à pratiquement chaque double page, offrant un dessin tout aussi simple, néanmoins agréable, expressif, rond et doux.

Le grand lit de Léon est un bel album, amusant et sympathique, qui propose aux jeunes lecteurs de suivre le quotidien de Léon, petit pingouin qui grandit et qui va changer de lit. Une fierté, un grand moment pour le jeune héros, qui apprend aussi à grandir.