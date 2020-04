Les jeux pornos surfent sur le coronavirus

A l’heure où la pandémie fait rage, de nombreux états ont installés des mesures de confinement. Cela implique que de nombreux individus se voient isolés socialement. Les jeux pornographiques sont alors un moyen de lutter contre la solitude. Certaines plateformes pour adultes l’ont bien compris et n’hésites pas à surfer sur cette tendance.

Le jeu porno pour lutter contre le confinement

Les jeux porno n’ont jamais été aussi populaires. En effet, à l’heure de la distanciation sociale, bon nombre de solitaires optent pour cette option qui permet d’allier amusement et sensualité. Les jeux pornographiques ou porn games offrent une multitude de possibilités toutes très différentes selon les goûts des joueurs. Cela peut aller des jeux Hentai à la réalité virtuelle en passant par des jeux inspirés de la pop culture. Ce type de divertissement peut permettre à un bon nombre de personne de surmonter l’isolement et ainsi mieux respecter le confinement. En effet, les gamers pourront ainsi s’évader de la réalité en jouant en solo comme la plupart des jeux classiques le proposent, ou en multi joueurs avec les jeux de réalités virtuels. Cela permet ainsi aux individus d’oublier leurs frustrations tout en ayant des contact virtuels avec d’autres utilisateurs. Cela, les éditeurs de ces plateformes l’ont bien compris.

Les initiatives prisent par les éditeurs des jeux pornos

Pour aider à respecter le confinement, certains créateurs ont offert des jeux pornographiques à certaines régions du monde très touchées par l’épidémie. C’est ainsi que l’éditeur Kagami à mis à disposition le jeu pour adultes Mirror à toute la population de Wuhan dès le début de l’épidémie. Mirror est un jeu de style Hentai et est normalement accessible de manière payante. En effet, dans un pays où la pornographie est prohibée, le hantai reigne en maitre sur le marché des vidéos pour adultes.

Pour aider la population à rester chez soi et respecter les consignes de distanciation sociale, le jeu Mirror à été distribué gratuitement. Celui-ci est accompagné d’un message de santé publique pour inciter les utilisateurs à se laver les mains fréquemment, à respecter une distance limite entre chaque individu et à porter un masque pour chaque déplacement. Avec son slogan Wuhan, we are with you !, l’éditeur Kagami a offert l’accès gratuit à son jeu à près de 90 000 individus en échange de deux informations capitales : Le numéro de téléphone des joueurs et leur localisation. Cela permet ainsi de vérifier que les individus respectent les mesures de confinement et de distanciation sociale.

Cette action à énormément fait parler du jeu en Chine mais également dans le monde entier permettant ainsi de conférer à la plateforme une immense visibilité. L’idée semble très bonne mais les avis restent divergeant envers cette initiation. Certains y voient une aide de santé publique et d’autres une stratégie marketing de mauvais goûts. Ainsi, acte de bienfaisance ou de manipulation, à vous de juger.

Les jeux pornos de réalité virtuelle en forte hausse

Si les jeux pornographiques en réalité virtuelle étaient déjà populaires depuis quelques années, la vague de propagation du coronavirus à mis la VR en avant dans le domaine du jeu pour adultes. En effet, sa popularité a clairement augmenté ces dernières semaines et ça, partout dans le monde.

A l’heure où l’isolement est une réalité dans de nombreuses régions du monde le jeu VR permet de s’évader et propose une immersion quasiment réelle pour des jeux coquins extrêmement bien réalisé. En effet, la majorité des sites de rencontres perdent des utilisateurs et les nombreux évènements de masses comme les concerts et les festivals se voient annulés. Les jeux pour adultes et le monde de la pornographie en général eux, sont de plus en plus sollicités notamment avec la réalité virtuelle. En effet, avec certains jeux comme VR Fuckdolls, les utilisateurs peuvent jouer en ligne avec d’autres joueurs présents partout dans le monde et ainsi assouvir certains de leurs fantasmes sans enfreindre les mesures de confinements déployés par les nombreux états.

Pour conclure, si l’isolement social peut causer de nombreux dégâts émotionnels au sein de la population, certaines entreprises notamment dans le domaine de la pornographie n’hésitent pas à se servir de ce phénomène. En effet, ceux-ci proposent à leurs utilisateurs une certaines évasions de la réalité en leur permettant de se divertir.