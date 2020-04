Comment choisir la bonne nuance pour une robe de mariée blanche ?

ll n’y a pas d’autre tradition aussi synonyme de mariage que la robe de mariée blanche. Mais le blanc n’est jamais seulement blanc – il existe différentes teintes parmi lesquelles choisir. L’important est de choisir la nuance de blanc qui vous convient le mieux. La formule la plus simple à suivre : plus votre teint est foncé, plus le blanc est brillant et donc mieux vous le porterez.

Blanc éclatant

Le blanc le plus brillant et le plus net que vous puissiez obtenir. Ce blanc le plus blanc est mieux obtenu avec des tissus synthétiques (satins, taffetas, mélanges de polyester). Cette couleur est magnifique avec la peau foncée. Les beautés à la peau claire devraient rester loin – cela vous donnera mauvaise mine.

Robe De Mariage Glamour Chic Blanche

Blanc naturel

Également appelé « blanc de soie » ou « blanc de diamant », il s’agit du blanc le plus blanc pour les fibres naturelles – une teinte blanc cassé. Il a à peu près la même apparence sur les photos, mais est beaucoup plus flatteur pour la plupart des tons de peau (en particulier la peau avec des nuances jaunes).

Ivoire

Aussi appelées « coquille d’œuf » ou « aux chandelles », certaines robes ivoires ont des nuances jaunes, ce qui les rend crémeuses, tandis que d’autres sont juste un blanc « calme ». Les tons de peau plus clairs et les femmes avec des nuances roses dans leur peau sont plus belles en jaune-ivoire.

Robe Longue De Mariage, en couleur Ivoire

Champagne

A des nuances roses et dorées, mais semble presque blanche sur les photos, donc c’est parfait pour les teints foncés ou les nuances jaunes / olive.

Couleurs

Il n’y a aucune règle qui dit que vous devez porter uniquement du blanc le jour de votre mariage. Au cours des dernières saisons, les créateurs ont créé des robes dans des tons doux de lavande, de rose, voire de bleu, ou avec de la couleur dans les détails : broderies, dentelles, bandes de satin. Si votre teint est totalement délavé par le blanc, quelle que soit la nuance, échappez-vous de la tradition du blanc et essayez une couleur.

Pour des apparences plus sophistiquées, vous pouvez également choisir une robe de mariée argentée ou or pâle, ce qui est idéal si votre mariage nécessite une tenue plus formelle (c’est-à-dire un mariage en soirée).

Nous avons également vu des créateurs allier le traditionnel et le moderne. C’est pourquoi les robes avec de la dentelle, de la broderie, des sous-couches en satin et des bandes de couleurs, qui font souvent des contrastes enchanteurs et qui créent un résultat visuellement charmant, sont devenues les préférées de nombreuses mariées. Donc, même si vous optez pour une robe blanche, vous pouvez toujours ignorer le look tout blanc si cela ne vous convient pas et avoir, par exemple, une sous-couche en satin ou en soie d’une couleur différente ou des embellissements colorés, tels que des perles ou des paillettes qui comprennent une option luxueuse et élégante.