Les sites de rencontres ne séduisent plus pendant le coronavirus

Dans cette période de confinement causé par le coronavirus, de nombreux domaines subissent un impact néfaste pour leurs affaires. C’est le cas des sites de rencontres qui ne séduisent plus. En effet, la majorité des célibataires ne voient pas l’utilité de ce type d’application pendant une période où les interactions sociales sont interdites. Ainsi, beaucoup de plateforme de rencontre ont décidé de changer de tactique pour aider à réduire l’isolement entre les individus et à attirer à nouveaux leurs anciens utilisateurs.

Le confinement réduit la fréquentation des sites de rencontre

Les meilleurs sites de rencontres sérieux en sont témoins, le confinement fait énormément baisser la fréquentation de ceux-ci. Avec pas moins de 55% d’utilisateurs en moins, le coronavirus a un impact désastreux sur les plateformes de rencontre en ligne. Cela est dû à une raison simple : Le confinement rend impossible tout rendez-vous romantique. Ainsi, la majorité des célibataires préfère remettre à plus tard la recherche amoureuse et se consacrer à d’autres activités plus personnelles. Néanmoins, cette période de distanciation sociale permet également aux célibataires encore présents sur les plateformes de rencontre de moins précipiter les rencontres physiques et ainsi favoriser un slow dating. En effet, pendant de nombreuses années le phénomène du fast dating a pris une énorme ampleur. Les célibataires favorisaient les relations sans lendemain au détriment de relations sérieuses. Aujourd’hui, beaucoup d’utilisateurs de site de rencontre revoient leur priorité en favorisant les relations épistolaires et la recherche amoureuse sérieuse. Les plateformes de rencontre l’ont bien compris et proposent à leurs membres de lutter contre l’isolement avec de nouvelles fonctionnalités.

Les tactiques des sites de rencontre pour vous aider contre l’isolement

Face à cette crise, les sites de rencontre cherchent à attirer à nouveau leurs clients en proposant des services inédits. En effet, la majorité des internautes désertent les plateformes de rencontre étant donné la politique de confinement actuelle. Ceux-ci ne voient pas la nécessité d’utiliser des sites de rencontre dans une période où les sorties ne sont pas autorisées. Néanmoins, la situation actuelle voit apparaitre une grande isolation sociale et beaucoup de site de rencontre ont décidé de mettre les bouchées doubles pour lutter contre la solitude. Voici les principales techniques utilisées pour cela :

Des rencontres géographiques plus étendues

Certaines plateformes ont opté pour une tactique de rencontre étendue. En effet, elles proposent à leurs clients non-pas de chercher des dates à tout prix mais plutôt de converser avec plus de monde pour ainsi lutter contre l’isolement des usagers. Pour cela, Tinder a par exemple mis à disposition de tous, sa fonctionnalité premium qui permet d’étendre ses recherches dans différentes régions du monde. Vous pourrez ainsi échanger avec des individus présents dans différents pays rendant moins difficile cette période de confinement et distanciation sociale.

De la même manière, Happn propose à ses utilisateurs un élargissement du périmètre de recherche. Vous pourrez désormais discuter avec des individus présents jusqu’à 90 kilomètres de votre lieu de résidence contre les 250 mètres initiaux.

Des appels vidéos comme premier rendez-vous

Pour permettre une rencontre entre célibataires, certaines plateforme de rencontre favorisent les appels vidéo. Cela permet ainsi une première rencontre virtuelle en attendant le déconfinement. C’est ainsi que Once propose à ses membres une nouvelle fonctionnalité nommée live-vidéo et qui permet des premiers rendez-vous en live tout en respectant les règles de distanciation social.

Des offres gratuites

La majorité des plateformes comme Tinder et meetic rappel à leurs membres de ne surtout pas proposer ou accepter des rendez-vous physiques. Néanmoins, celles-ci nécessitent malgré tout de garder les utilisateurs parmi leurs clients. Pour cela, certaines plateformes proposent des offres promotionnelles comme Meetic avec sa formule meetic gratuit 3 jours qui vous permet ainsi de tester ses fonctionnalités gratuitement en attendant la fin du confinement.

En conclusion, malgré la fuite des utilisateurs des sites de rencontre, une grande majorité de ces plateformes a décidé d’opter pour une stratégie lutant contre l’isolement et permettant à leurs membres de continuer les rencontres virtuelles. Ces stratégies peuvent être avantageuses pour les utilisateurs et permet ainsi de favoriser l’aspect relationnel et le slow dating en réduisant ainsi le fast dating qui avait pris énormément d’importance ces dernières années.