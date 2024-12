Les Misérables – Grands classiques Larousse

La collection Grands classiques Larousse se complète avec le titre Les Misérables, paru en octobre 2024. Un chef-d’œuvre de Victor Hugo, qui tour à tour passe de roman historique, à roman policier, roman d’amour et roman d’aventures !

En 1815, M. Charles-François-Bienvenu est évêque de Digne. C’est un vieillard d’environ 75 ans qui occupe le siège de Digne depuis 1806. Il est vieux et vit dans une retraite profonde. C’est grâce à sa curieuse rencontre avec l’empereur que le simple curé fut nommé évêque de Digne. Il était arrivé à digne, avec une vieille fille, sa propre sœur qui avait dix ans de moins. Tous deux avaient une domestique, appelée madame Magloire. Elle prenait le double titre de femme de chambre de mademoiselle et femme de charge de monseigneur. Le palais épiscopal était attenant à l’hôpital. C’était une maison étroite et basse, à un seul étage, avec un petit jardin.

Le livre présente un sommaire très complet, qui présente les cinq grandes parties. Une version abrégée et adaptée du chef-d’œuvre intemporel de Victor Hugo qui explore avec intensité les thématiques universelles de la rédemption, de l’amour, de la misère et de l’injustice sociale. À travers le destin poignant de Jean Valjean, ancien forçat en quête de rédemption, et les épreuves des personnages tels que Fantine et Cosette, cette œuvre plonge le lecteur dans une fresque sociale émouvante et captivante. Fidèle à l’esprit de l’original, cette édition rend le texte accessible à tous, grâce à une adaptation claire et concise. Un incontournable de la littérature, idéal pour découvrir ou redécouvrir ce récit magistral qui résonne toujours avec une incroyable modernité.

