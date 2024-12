La religion des Sioux Oglalas de William K. Powers

La religion des Sioux Oglalas suivi de Yuwipi, rituel des Sioux Oglalas de William K. Powers est paru le 4 décembre, aux Editions du Rocher.

Souvent, l’immersion dans une culture des décennies durant permet, et de façon autant authentique qu’originale, de faire partager ses découvertes et le savoir qui en découle. Ces pages en sont la preuve ; elles ne nécessitent aucune connaissance spéciale ou particulière pour en apprécier à la fois la richesse et la rigueur ; elles démontrent que l’anthropologie religieuse, avec un auteur comme Powers, peut être accessible au plus grand nombre. Nous y saisissons, dans son esprit, la religion des Sioux oglalas, leur spiritualité toutes deux issues des mythes fondateurs du monde lakota qui façonnent l’organisation tribale.

À l’inverse de la plupart des ethnologues qui posent comme acquise l’acculturation des Indiens, l’auteur recherche, et trouve, dans les structures sociales et les subdivisions tribales de nature politique, géographique et linguistique les éléments qui rappellent la culture traditionnelle ; et de constater que l’indianité sioux lakota, en l’occurrence oglala, perdure à travers les cérémonies et la vie quotidienne.

