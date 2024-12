Galler – Une chocolaterie d’exception pour des cadeaux gourmands

Avec son savoir-faire artisanal et sa passion pour l’excellence, la chocolaterie belge et indépendante Galler, fondée à Liège, s’impose comme une référence incontournable dans l’univers du chocolat. Pour les fêtes, elle propose une sélection irrésistible de gourmandises, parfaites pour ravir les amateurs de douceurs raffinées.

La grande boule de Noël de Galler est un écrin fabuleux qui fera sensation sous le sapin. Elle renferme un assortiment varié de mini bâtons et de mini tablettes de chocolat, alliant chocolat blanc, au lait, noir et praliné. Idéale pour partager un moment de convivialité, cette présentation originale est à la fois décorative et délicieusement gourmande.

L’étui de 18 mini bâtons est une autre option festive. Ces bouchées savoureuses, parfaites pour une dégustation variée, mêlent différentes saveurs. Il y a praliné, noisette, et des associations originales comme le bâton noir pop-corn et le bâton lait café latté. Conçus pour plaire à tous les palais, ces bâtons sont l’incarnation du savoir-faire historique de Galler.

Le coffret collection, présenté dans un élégant écrin, propose un assortiment complet de mini bâtons et mini tablettes. Il est parfait pour offrir ou partager. Un cadeau qui allie esthétique et plaisir gustatif, suggérant là aussi une dégustation variée, entre chocolat noir, au lait et blanc, et différentes saveurs fruitées, surprenantes, réconfortantes…

Pour les plaisirs du quotidien, Galler propose également des tablettes de chocolat aux saveurs variées. Parmi les dernières créations, la tablette fourrée praliné aux éclats de noisettes et chocolat au lait se distingue. Son goût riche et sa texture croquante offre une belle expérience gustative. Une nouveauté qui s’ajoute à une gamme déjà très appréciée.

Produit emblématique de la chocolaterie, le bâton fourré est un concentré de gourmandise en quatre carrés de chocolat. Disponible en saveurs variées comme lait praliné, noir expresso ou blanc pistache, il incarne l’âme de Galler : offrir une expérience unique, riche en saveurs et en plaisir.

Avec des présentations soignées et des saveurs incomparables, les chocolats Galler sont une invitation à l’évasion gustative. Parfaits pour les fêtes, ces trésors de gourmandise se glisseront avec élégance sous le sapin ou égaieront vos instants de dégustation au quotidien.