Boule & Bill – Bill donne sa langue au chat !

Bill donne sa langue au chat est le quarante-cinquième tome de la série humoristique Boule & Bill, des éditions Dargaud. Un album paru fin octobre 2024, de Christophe Cazenove et Jean Bastide, qui propose des gags entre poésie, tendresse, humour, inventivité et bêtise.

Boule rentre de l’école. Il arrive au seuil de la maison, lorsqu’il voit Bill arriver avec son camion de pompier. Le jeune garçon s’interroge, il constate que c’est son camion de pompier ! Bill repart et revient aussi vite avec une fusée dans la gueule. Boule remarque sa fusée ! Puis, il demande à Bill ce qu’il fait… C’est maman qui sort de la maison, avec un sourire satisfait. Elle explique à Boule que Bill fait ce que lui aurait dû faire lorsqu’elle lui avait demandé, il y a deux semaines de cela ! Ainsi, elle rappelle que Boule aurait dû ranger sa chambre, trier ses jouets, mettre de l’ordre… Elle lui demande s’il se souvient de cette requête. Maman explique à Boule que Bill, lui, fait très volontiers le tri. En effet, le cocker va avoir une gamelle de pâtée pour chaque kilo de jouets sortis !

Boule et Bill continuent d’enchanter petits et grands avec ses gags tendres et hilarants. Cette bande dessinée plonge les lecteurs dans le quotidien chaleureux de Boule, le jeune garçon espiègle, et de son fidèle cocker Bill, accompagnés de leur complice Caroline la tortue. Dans ce nouvel opus, les scènes de vacances, les jeux en famille et les péripéties animales s’enchaînent avec une bonne humeur communicative. L’humour, accessible à tous, repose sur des situations amusantes et des dialogues savoureux, parfaits pour déconnecter et sourire. Les dessins restent fidèles à l’identité visuelle de la série. Les traits ronds et expressifs, des couleurs lumineuses et une mise en page dynamique captent l’attention. Un plaisir visuel et narratif qui confirme le charme intemporel de cette série incontournable.

