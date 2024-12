Les chiens pirates – Pili Pili !

Pili Pili ! est le cinquième tome de la série jeunesse Les chiens pirates, des éditions L’école des loisirs, paru en octobre 2024. Un bel ouvrage de Clémentine Mélois et Rudy Spiessert, qui propose de suivre les chiens pirates pour une nouvelle aventure en mer…

Par un clair lundi après-midi d’automne, le soleil illuminait le grand port tout bruissant de vie. A bord du Biscrok, c’était le jour de ménage. Sur le navire des chiens pirates, chacun s’activait. Le canonnier classait les boulets de canon par taille. Le moucheur astiquait ses mousquets avec attention. Le cambusier mettait de l’ordre dans sa cambuse… Les autres calfataient, lessivaient, pliaient les cartes, réparaient les voiles… Tandis que le gabier travaillait, une bosse surgit à l’angle du tissu. Il s’approcha. La bosse semblait vivante puisque celle-ci avançait ! Il souleva d’un coup la voile pour découvrir une adorable créature. Le gabier la prit dans ses bras…

Un album tendre et touchant qui embarque petits et grands dans une aventure haute en couleur. À travers sept chapitres correspondant aux jours de la semaine, cette histoire se prête parfaitement à une lecture quotidienne, rythmant les soirées avec humour et émotion. On suit l’équipage atypique, qui va tout faire pour retrouver la maman de l’adorable poulpe Pili Pili. Une escapade rocambolesque pour les chiens pirates ! Chaque jour réserve une nouvelle péripétie, mêlant humour et découverte, tout en distillant des messages doux et bienveillants. Le dessin, vif et expressif, regorge de détails charmants qui plongent les jeunes lecteurs dans un univers plein de fantaisie.

Pili Pili ! est un album jeunesse de la série Les chiens pirates, des éditions L’école de loisirs. Un livre idéal pour partager des moments de complicité et découvrir la magie des histoires du soir, avec un suivi plaisant. Une belle aventure pour les chiens pirates, entre péripéties, destin capricieux et mer trompeuse.

